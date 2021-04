Dal giorno della nascita, ovvero lo scorso 23 marzo, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è diventata la baby protagonista sui rispettivi profili Instagram dei genitori. Per la gioia del loro esercito di fan, l’influencer e il rapper hanno condiviso e condividono aggiornamenti quotidiani di Vittoria, che fino a quando non è venuta al mondo per tutti era solo “Baby V”.

Dalla notizia ufficiale della seconda dolce attesa, i milioni e milioni di follower di entrambi hanno seguito passo passo questa gravidanza e sono tutti impazziti quando è nata Vittoria Lucia Ferragni. Le foto subito dopo il parto, l’incontro col fratello Leone, i video tra allattamento e singhiozzo, i regali e i vestitini firmati dalla famosa mamma. Il tutto sempre accompagnato da milioni e milioni di like e commenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Non c’è giorno in cui la piccola di casa Ferragnez non venga immortalata e, per la cronaca, le tutine firmate da Chiara Ferragni brand indossate già a poche ore di vita sono subito andate sold out. Ma nelle ultime ore Chiara Ferragni ha voluto mostrare ai fan anche il regalo ricevuto dal marito per la nascita di Vittoria. Si chiama ‘push present’ ed è una tradizione arrivata in Italia dagli Stati Uniti. (Continua a leggere dopo la foto)















Letteralmente significa “regalo per la spinta” ed è un dono che i neopapà fanno alle loro compagne diventate mamme subito dopo la nascita del piccolo, una sorta di “ringraziamento” per aver affrontato gravidanza e travaglio. Quale è stato il regalo post parto che Fedez ha fatto alla sua Chiara? A quasi un mese dalla nascita della figlia, la Ferragni ha sfoggiato due nuovi bracciali, dei preziosi rigidi in oro bianco e diamanti scintillanti di Crivelli, entrambi decorati con un cuoricino e con una lettera all’altezza della chiusura. (Continua a leggere dopo le foto)











Le due lettere scelte sono la L e la V, cioì le iniziali dei piccoli di casa Ferragnez. La cosa particolare è che è stato Fedez in persona a ideare i due gioielli, come rivelato dalla stessa Chiara che non ha esitato a immortalare i bracciali inediti in una Storia di Instagram. Il prezzo di questi bracciali? Sul sito ufficiale del brand dei modelli simili ma con una quantità inferiore di diamanti costano 870 euro. Considerando, però, che in questo caso si tratta di pezzi personalizzati e artigianali, di sicuro la cifra sarà più alta.

“Devo dirvi una cosa importante”. Amici 20, Maria De Filippi irrompe in casetta con tanto di filmato