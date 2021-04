La notizia ufficiale del fidanzamento, poi le voci sul matrimonio imminente e ora quelle di crisi, Diletta Leotta e Can Yaman continuano a far parlare di loro per questa presunta crisi che da giorni li avrebbe colpiti. Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice sportiva e l’attore turco si siano allontanati e che al momento ci siano delle tensioni in corso.

Tutto è nato quando il protagonista di Daydreamer ha sospeso il suo account Instagram, destando non pochi sospetti nel web. Quindi il rumor dello slittamento delle nozze. A 'Ogni Mattina' il giornalista Santo Pirrotta aveva infatti spifferato che il matrimonio tra Diletta e Can, sul quale si è a lungo discusso e che era previsto per il prossimo 16 agosto, è stato rimandato.















Ed è ancora una volta l'esperto di gossip a lanciare un nuovo scoop sulla coppia Leotta-Yamna, sempre durante il programma condotto da Adriana Volpe. Stando a quanto riporta Pirrotta, sembrerebbe che Can abbia chiesto a Diletta di seguirlo in Turchia per trascorrere con lui qualche giorno in relax. Tuttavia pare, sempre secondo il giornalista, pare che la conduttrice abbia rifiutato.















E di fronte a quel 'no', l'attore si sarebbe infuriato e tra i due sarebbe scoppiata una lite che avrebbe di conseguenza portato a un allontanamento. "Il matrimonio non si fa. Vi dirò di più. C'è una bella rottura, una crisi profondissima – le parole di Pirrotta a 'Ogni Mattina' – Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l'anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo della furia di Can?".









UN SANTO IN PARADISO

❣️ E’ lunedì e il nostro Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA la nuova HIT di #ceciliarodriguez #dilettaleotta e #canyaman #delellis e non solo… 😍 Continua a guardare sulla nostra pagina IG#TV8 #OgniMattina @sanpirro #19aprile pic.twitter.com/gKjQSYz0aa — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) April 19, 2021



E ancora: “Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, ma lei ha risposto picche. Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che ricambiasse. Lei invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno. Non si sono lasciati ma c’è maretta”.

