Brutto episodio per il noto cheff e conduttore tv Damiano Carrara. Il pasticcere 35enne originario di Lucca ha postato recentemente un video in cui informa che nei prossimi giorni dovrà occuparsi delle cure della fidanzata Chiara. Che, per la cronaca, sarà presto sua moglie. Nel video il conduttore di Real Time, noto per i programmi Bake Off Italia 2020 e Cake Star su Canale 8, spiega: “Oggi è una giornatina lunga e impegnativa. Chiara è qui nel letto perché è appena tornata dall’ospedale”.

Le immagini mostrano subito dopo la povera Chiara nel letto, sotto le coperte. La situazione è tutt’altro che semplice, ma lo stesso chef ammette che “Poteva andare peggio”. Damiano racconta per filo e per segno quanto è avvenuto e tutto quello che sta facendo per rendere la guarigione il meno complicato possibile per la sua amata Chiara. “Siamo stati tutto il giorno in ospedale” le parole del noto personaggio tv visibilmente preoccupato. (Continua a leggere dopo la foto)















Chiara, come Damiano Carrara racconta nel video postato sul proprio profilo Instagram, “è cascata a terra e ha picchiato la schiena molto molto forte. E infatti si è fratturata una delle vertebre. Quindi ora ci vorrà tanto, tanto riposo. Per fortuna sono riuscito a portarla a casa. Nel male è andata bene perché non ha picchiato la testa. Poteva andare peggio”. Poco dopo lo chef spiega che è stato in ‘missione speciale’ per prendere tutti i medicinali necessari. (Continua a leggere dopo la foto)















“Va beh – dice Damiano Carrara nel video cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno – nel male è andata bene, perché non ha picchiato la testa, quindi è tranquilla. Un po’ di tempo a letto e si rimette”. La compagna Chiara, effettivamente, è lucida e serena e dopo aver salutato con un lieve “Ciao!” fa: “Un bel busto e non ci si pensa più…”. Parole che fanno sorridere l’amorevole fidanzato sembra rinfrancato dallo spirito di quella che presto sarà sua moglie. (Continua a leggere dopo la foto)









Fortuna che Damiano Carrara non è solo nell’affrontare tali incombenze: al suo fianco c’è infatti il cagnolino Paco che lo ha accompagnato ad acquistare i medicinali e che gli terrà compagnia nei prossimi giorni. In attesa di rivederlo in tv alle prese con le sue torte non ci resta che augurare alla sua Chiara una pronta guarigione. Per il resto siamo certi che per uno come lui che, prima di diventare un rinomato pasticcere faceva il metalmeccanico, indossare i panni dell’ ‘infermiere domestico’ non sarà un ostacolo insormontabile.

