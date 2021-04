“Auguri, amore mio, non posso credere che siano già quindici anni”. Scrive così, sotto all’ormai consueto post del 18 aprile, Katie Holmes. Il tempo scorre velocemente e la sua Suri, la prima e unica figlia nata dall’amore con Tom Cruise, spegne già quindici candeline. Ogni anno, puntuale, l’ex stella di Dawson’s Creek pubblica una foto anche se Suri non compare mai per intero.

L’attrice, che come ricorda Vanity Fair nel 2012, all’indomani del divorzio di Tom Cruise, ha lasciato Los Angeles per trovare una sua normalità nella più riservata New York, è sempre cauta nel postare online le immagini della sua bambina. Ma nel giorno del suo compleanno fa sempre un’eccezione anche se quel che si vede è un dettaglio del viso, una nuca ritratta da lontano, mani, occhi o un sorriso. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma anche se ripresa ‘di sguincio’, Suri Cruise riesce a catalizzare l’attenzione dei fan della famosa madre, che per il suo quindicesimo compleanno ha postato su Instagram diversi ritratti della propria bambina. Suri appare piccola e poi grande, senza mai vedersi davvero. Ma tanto è bastato a scatenare una pioggia di cuori e di commenti sotto al post. Oggi è diverso ma in passato è stata più volte al centro del gossip. (Continua a leggere dopo la foto)















Suri, che Tom Cruise si dice non vedere da anni causa Scientology è stata nell’occhio del ciclone per diverso tempo quando era piccola. I genitori l’avrebbero viziata troppo, quando, bambina, se ne andava in giro per le strade di Los Angeles con i tacchetti, le borsette e sulle labbra un filo di rossetto. Poi però dopo la separazione dalla star di Hollywood Katie Holmes ha deciso di cambiare. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katie Holmes (@katieholmes)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Suri Cruise (@suricruise.official)



Difficilmente sua figlia è più comparsa in pubblico oltre che sul suo profilo Instagram. Ci si deve accontentare degli scatti rubati per strada di una quindicenne come tante, circondata da amiche ordinarie mentre mangia un gelato o gioca con un cane. Certo è che non passa inosservata la straordinaria somiglianza con la sua mamma con cui, sostengono i beninformati, ha un rapporto idilliaco. “Non è facile trovare una coppia madre-figlia unita da una tale sintonia”, ha spiegato una fonte vicina alla Holmes.

“È nato Enrico”: l’annuncio in diretta. “Mi tremano le gambe, sono emozionatissimo”