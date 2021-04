Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno un rapporto speciale. Mamma e figlia in più occasioni si sono immortalate insieme, a testimonianza di un legame davvero indissolubile. Eppure la stessa giovane aveva confessato in passato di non essere stata proprio un’adolescente modello e che quindi il genitore era stata costretta ad essere severa. Ma adesso problemi non ce ne sono assolutamente. In queste ore la conduttrice svizzera ha svelato un dettaglio veramente insolito.

In tanti si sono infatti accorti che Aurora ha dei lineamenti non italiani. Infatti, ha alcuni tratti estetici che fanno riferimento all’Asia. Nessuno aveva però capito come fosse possibile che avesse questi tratti orientali. Per togliere ogni dubbio ai fan Michelle Hunziker e sua madre Ineke hanno spiegato tutto nei particolari e la verità emersa è stata sorprendente. Una curiosità inaspettata, che ovviamente ha colto di sorpresa il popolo della rete. E ora tutti sanno le origini della ragazza. (Continua dopo la foto)















Attraverso un video pubblicato sui social network, Michelle Hunziker ha fatto vedere una cornice che ha all’interno un’immagine di Aurora Ramazzotti. E ha iniziato a raccontare: “Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?”. A quel punto ha interrotto il suo discorso e ha fatto continuare mamma Ineke. La signora ha svelato un retroscena molto interessante riguardante la famiglia. (Continua dopo la foto)















Ineke ha affermato: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, erano marinai e lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. L’altro nel 1880. Siamo olandesi e dal 1690 hanno lavorato tutti in marina o sulle navi”. Michelle Hunziker ha quindi concluso così la storia: “Quindi noi abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti”. Il mistero è stato finalmente risolto. (Continua dopo la foto)









Aurora Ramazzotti, vittima di catcalling, è stata criticata per una foto in costume. E lei ha replicato nei giorni scorsi: “È lo screenshot di un video in cui reggevo il drenante cellulite di mia mamma tra le chiappe. Ironia, per la cronaca. Se d’estate mi metto in costume allora non posso permettermi di disgustarmi davanti a commenti sessuali che avvengono quando sono interamente vestita?”.

