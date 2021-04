“Da quando se n’è andata…”. Andrea Zenga, la ‘strana confessione’ dopo la partenza di Rosalinda Cannavò: “Malissimo”

Andrea Zenga, la confessione arriva dopo la partenza di Rosalinda. Senza filtri, ma anche un uomo innamorato. L’ex gieffino è rimasto a Milano, mentre la sua Rosalinda Cannavò ha preso la decisione di allontanarsi per qualche giorno con l’intenzione di fare visita alla sua famiglia in Sicilia. Sempre inseparabili da due mesi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò oggi fanno i conti con la ‘solitudine’ dopo due mesi di convivenza.

Solo pochi mesi e i due hanno deciso di condividere la vita insieme sotto lo stesso tetto. Milano è lontana dagli affetti di Rosalinda Cannavò, ma l'ex gieffina prima o poi l'avrebbe fatto: in partenza per la Sicilia, saluta il suo fidanzato e va. E Andrea Zenga, dopo aver parlato in diretta Instagram della sua gelosia, torna con una confessione inaspettata lontano dalla sua amata.















Forse per alcuni stanno bruciando qualche tappa, ma Andrea e Rosalinda sembrano essere più innamorati che mai. Per il compleanno della sorella, Rosalinda ha deciso di prendere un volo diretto e raggiungere la famiglia, e Andrea Zenga si trova costretto a fare i conti con la solitudine. In fondo è una pausa di pochi giorni, ma Andrea sembra sentire già la mancanza della fidanzata.















"Rosalinda non mi ha mai dato modo di essere geloso, ogni tanto però fa commenti su quelli che vede in Tv", questa la risposta alla domanda posta da alcune fan, ma Andrea Zenga torna in diretta Instagram e confessa: "La solitudine mi fa venire fame. Oggi ho mangiato malissimo, mi sono mangiato due cornetti, ora vado a prendere le patatine poi stasera mi mangio credo una piadina".









Ma sarà solo una breve parentesi, un piccolo peccato di gola in cui spesso si può cadere. L’ex gieffino si dice pronto a riprendere una sana alimentazione e gli allenamenti quanto prima, proprio come di consueto e in compagnia della sua Rosalinda. Non appena i due si rivedranno avranno molto di cui raccontarsi. Poi non resta che rimboccarsi le maniche e tornare ai ritmi di sempre.

