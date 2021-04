A essere sotto i riflettori della cronaca rosa Mia Ceran, giornalista e co-conduttrice con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu della trasmissione sportiva Quelli che il calcio. Mia Ceran, ha dato il lieto evento in diretta tv, rivelando di essere in attesa del suo primo figlio. L’annuncio, fatto con assoluta naturalezza, ha lasciato sorpresi tutti i telespettatori appassionati del programma.

Durante le ultime settimane, Mia Ceran si era servita di Instagram per condividere con i suoi follower una sequenza di scatti sul proprio account ufficiale. Le foto lasciavano già intendere che qualcosa di simile stesse per essere annunciato. Infatti, la giornalista e conduttrice ha postato due scatti in cui è possibile carpire una certa rotondità, sintomo di una gravidanza. (Continua dopo le foto)















Nel corso dell’apertura della puntata di domenica 18 aprile di “Quelli che il calcio”, la conduttrice Mia Ceran, complice dal duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si è messa in gioco interpretando un simpatico sketch. Il siparietto era stato ideato con l’intento di rivelare ai telespettatori la grande novità che rivoluzionerà la sua vita. (Continua dopo le foto)























Riferendosi al ventre dalle forme più rotonde di Mia Ceran, infatti, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu le hanno fatto quello che in gergo calcistico si direbbe un assist: “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?”. Fingendo uno stato di sorpresa e confusione, la Ceran ha dato una rapida occhiata in giro per poi annunciare, quasi come se fino ad allora le fosse sfuggito di mente, l’importante e lietissima notizia: “Ah, sì. Aspetto un bambino”. (Continua dopo le foto)

Il meraviglioso annuncio di Mia Ceran è stato accolto da uno scrosciante applauso, volto a fare i migliori auguri alla futura mamma. Il post , poi, è stato rapidamente commentato da amici e colleghi della donna che le hanno rivolto i propri auguri per il prossimo arrivo del suo primo figlio.

Massimo Giletti, malore in diretta. Lancia la pubblicità: “Vediamo se riesco a continuare”