Chiara Ferragni e Fedez sono felicissimi, infatti sono riusciti a costruire una meravigliosa famiglia con Leone e l’ultima arrivata Vittoria. In questi giorni l’imprenditrice digitale ha riempito la sua pagina Instagram di decine di foto ritraenti soprattutto la più piccola. Senza però mettere da parte il suo primogenito, parso un po’ geloso per le attenzioni ricevute dalla sorellina. Ma qualche ora fa la donna ha fatto una comunicazione social che ha spaventato proprio tutti.

Un annuncio giunto all'improvviso e dunque nessuno si attendeva ci fossero problematiche così serie. Aveva preferito mantenere il massimo riserbo, ma adesso ha voluto condividere con i suoi innumerevoli follower questa notizia che ovviamente ha turbato i loro giorni. Chiara ha dato vita ad una storia Instagram e quindi su direct avrà avuto l'opportunità di leggere moltissimi messaggi dei fan, i quali le avranno regalato commenti di incoraggiamento e di forza emotiva.















Chiara Ferragni ha infatti riferito che l'amata cagnolina Matilda non è stata affatto bene. Prima che nascesse Vittoria, lei aveva comunicato: "La Mati ha un glaucoma all'occhio. Ora sta seguendo una terapia di diversi colliri cortisonici e non, speriamo che non peggiori la situazione. Povera patatina, lei ha appena sconfitto un tumore al cervello con la radioterapia e adesso questo. Mandatele good vibes". Ora il nuovo aggiornamento sulle sue condizioni in seguito ad un peggioramento.















Chiara Ferragni ha scritto su Instagram: "Mati ieri è stata sottoposta ad un'operazione all'occhio con il laser, così non glielo hanno dovuto asportare. Si sente molto meglio ora, la nostra guerriera". Dunque, il suo bulldog francese è stato costretto ad affrontare un'altra brutta situazione, ma anche stavolta è stata in grado di reagire e di ristabilirsi. Matilde, grazie all'intervento chirurgico, ha quindi evitato di perdere l'occhio. Sicuramente nei prossimi giorni darà ulteriori notizie.









Nei giorni scorsi il senatore Maurizio Gasparri Chiara Ferragni e il marito Fedez potrebbero scendere in politica, come in passato fece Grillo. Loro hanno risposto: “Nella lista delle cose che abbiamo da fare io e mia moglie, scendere in politica arriva subito dopo diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare nuoto sincronizzato. Gaspy tranquillo, nessuno ti vuole rubare il posto”.

