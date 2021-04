Una fantastica notizia per Laura Pausini, annunciata sui social network nelle ultime ore. La cantante ha ottenuto un successo straordinario grazie a ‘Io Sì’, che ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone. La notizia è arrivata poco dopo le 3 del mattino in Italia durante la cerimonia dei 78^ Golden Globes. “Grazie mille” ha detto Laura nel corso della diretta sulla Nbc. E ancora: “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere”, ha detto su Instagram.

E poi: “Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere “visti” – ha aggiunto Laura – e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano. Tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa Sophia Loren, è stato un onore dare voce al tuo personaggio, per trasmettere un messaggio così importante, di accoglienza e unità”. Ora per l’artista italiana è arrivata un’altra meravigliosa news che l’ha fatta esplodere di gioia. (Continua dopo la foto)















Laura Pausini sarà presente da candidata alla magnifica notte degli Oscar, prevista per il 25 aprile. E la cantante però non garantirà solamente la sua presenza, ma avrà l’opportunità di esibirsi intonando ‘Io Sì’. Stiamo parlando proprio della canzone scritta da Dianne Warren. La sua esibizione musicale farà protagonista dell”Oscar-Into The Spotlight’. La notizia ufficiale è stata comunicata dai produttori Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh e una sarà registrata in Islanda, le altre saranno a Los Angeles. (Continua dopo la foto)















Ovviamente la notizia ha reso felice Laura Pausini, che l’ha condivisa sul suo profilo Instagram. Lei ha scritto nella didascalia: “Ultimo capitolo. Nessuna risposta questa volta ma una piccola sorpresa. Ci vediamo domenica 25 aprile da Los Angeles per la 93° edizione degli Oscar”. Questi i commenti dei follower: “Sto ancora urlando”, “Non se tu a necessitare dell’Oscar, ma l’Oscar di te”, “Tutta la fortuna di questo mondo per te”, “Goditi tutte queste emozioni al 100% come tu sai fare”. (Continua dopo la foto)









Intanto, è circolata una soffiata nei giorni scorsi riguardante sempre Laura Pausini. Secondo quanto scritto dal settimane ‘Vero’, Maria De Filippi sarebbe pronta ad avere in studio Laura Pausini, fresca vincitrice del ‘Golden Globe’ e candidata agli Oscar. Già in queste prime puntate ‘Amici 20’ ha conquistato ascolti stratosferici, quindi la sua presenza potrebbe far lievitare ancora i dati.

