“Siamo incinti!”. Terzo figlio in arrivo per il conduttore: la famiglia si allarga ancora

“Siamo incinti”. Terzo figlio in arrivo per il conduttore e autore televisivo: la famiglia si allarga ancora. L’annuncio è arrivato poco fa a mezzo Instagram, con una foto divertente pubblicata sul suo profilo. Lui e i due figli di 5 e 2 anni con la maglia tirata su e la pancia di fuori per ‘solidarietà’ alla moglie Laura, in attesa del bimbo numero tre appunto.

Il nuovo arrivo in famiglia, in realtà, era nell'aria: "C'è un piano per un terzo bambino di sicuro – aveva detto Nev Schulman a UsWeekly, un anno dopo la nascita di Beau – Io ho un fratello, mentre Laura è cresciuta con due, ha adorato e adora avere due fratelli. Quindi sono preso dal tre, penso che sia il numero giusto".















E dunque il mitico conduttore di Catfish – False Identità, il programma in onda su Mtv che indaga sulle storie di ragazzi che non si sono mai incontrati di persona ma che hanno una storia d'amore telematica, sta per diventare ancora una volta papà. Lui, 36 anni, e la moglie Laura Perlongo sono già genitori di Cleo, 5 anni, e di Beau, 2 anni.















Nemmeno a dirlo, sotto al post di Nev Schulman con il lieto annuncio sono arrivati subito migliaia di messaggi di congratulazioni, anche dagli amici vip come Jenna Johnson con cui ha condiviso l'esperienza a Ballando con le stelle. L' autore di In Real Life e la Perlongo si sono sposati a New York nel luglio 2017, meno di un anno dopo aver dato il benvenuto a Cleo nell'ottobre 2016.









Beau è entrato a far parte della famiglia Schulman nel gennaio 2019 e tra pochi mesi diventerà a sua volta un fratello maggiore. Sempre a Us Weekly il 36enne aveva detto: “Onestamente, so che ogni mamma è la migliore mamma del mondo, ma la gioia più grande per me è guardare Laura con i nostri figli. È così fantastica e loro sono così fortunati che riescono a passare del tempo con lei “.

