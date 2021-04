“Ecco perché sono in crisi”. Diletta Leotta e Can Yaman, dopo i gossip fuori il motivo

Can Yaman e Diletta Leotta, il momento sembra non essere dei migliori. Ormai sono la coppia più chiacchierata di sempre e i pettegolezzi non li risparmiano di certo. Da alcuni giorni sono tante le voci che si rincorrono sul loro conto, ma questo accade fin da quando i due hanno deciso di ufficializzare la relazione. Oggi l’aria di crisi sembra essere sempre più certa, ma i motivi?

A diffondere la notizia, Maurizio Sorge sottolinea l'ipotesi di una "litigata", che pare essere scoppiata per motivi di gelosia. Questo quanto riportato sul paparazzo: "Lui gelosissimo della sua amata e con una cultura diversa da quella occidentale che Diletta vive, possessivo e passionale, mal si concilia con la carriera da Giornalista, Influencer e Personaggio Televisivo e, da donna, magari, ci gioca un po'".















E se in un primo momento le nozze sarebbero state posticipate, adesso tutto sembra aver preso una piega decisamente diversa. Ma è pur vero che solo qualche indizio non è certo una conferma e fin quando non saranno loro a mettere in chiaro le cose, tutto continua a ergersi su supposizioni. Impossibile, di contro, non sollevare qualche altra osservazione in merito. Un altro esempio? Il 'caso' social.















Se fino a qualche settimana fa, ovvero durante le festività pasquali, i due erano l'immagine della felicità, oggi tutto sembra essere cambiato anche sui social. Infatti pare che il divo di Daydreamer abbia deciso di cancellare il profilo Instagram. Can Yaman non ha spiegato il motivo della sua decisione, e anche in tal senso nessun indizio può fare comprendere i motivi di una decisione tanto drastica.









Tutto questo lascia non pochi dubbi, posto che di recente Diletta Leotta aveva affermato per le pagine di VanityFair di essere una donna felice al fianco del suo Can Yaman, con il quale sembrava vivere un “amore leale”. Ma fin quando Diletta Leotta continuerà a rispondere “no comment” alla domanda dov’è Can Yaman, molti fan non potranno che chiedersi se sarà o meno il caso di continuare a fantasticare su un loro futuro insieme.

