“Quanto sei dolce!”. Mara Venier, l’appello (con tanto di cuore) al marito Nicola in pubblico. Boom di like

Mara Venier lontana dal suo Nicola. La nostalgia è tanta e la dedica non può che arrivare puntuale per un grande amore come il loro. Il messaggio viene condiviso su Instagram e con parole colme di affetto, le distanze si riescono ad accorciare. Le meraviglie del paesaggio della Repubblica Domenicana non riescono a tenere a bada la voglia irrefrenabile dei due di riabbracciarsi il prima possibile.

L’ex produttore si trova già da qualche settimana a Santo Domingo, lontano dunque dalla sua Mara. Ogni momento sembra essere quello giusto per ricordare il valore del loro legame e infatti la conduttrice di Domenica In non può che esortare il marito a tornare presto tra le sue braccia. Una coppia che continua a vivere di momenti semplici, dove la complicità continua a essere la protagonista indiscussa. (Continua a leggere dopo la foto).















Parole d’amore che passano come un vero e proprio reclamo da parte di Mara Venier, che con nostalgia dedica al marito il suo pensiero. Tutto senza filtri e sotto gli occhi dei fan che non possono che riconoscere tenerezza: “Mi manchi …è ora di tornare da tua moglie”. La didascalia reca anche un cuore rosso. I due, come tutti sanno, sono convoltati a nozze nel 2006 ma dopo ben sei anni di fidanzamento alle spalle. “Quanto sei dolce”, le scrivono, e il boom di like in poco tempo è assicurato. (Continua a leggere dopo la foto).















E ad oggi il tempo scorre ma l’amore resta intatto. Venti lunghi anni insieme eppure con il desiderio del primo giorno: “Mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita, da quel momento è cambiata. Buon anniversario amor mio”, queste le parole di Nicola in occasione del 14esimo anno di matrimonio con la conduttrice. E le parole non potevano che essere accompagnate da immagini significative. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Non uno ben due decenni di amore e complicità, ricordati anche attraverso un collage che sapesse raccontare la loro felicità. D’altronde la risposta è arrivata immediata anche da parte di Mara che ha così risposto: “Sono pronta a risposarti domani”. Eppure però non manca anche chi prova a ledere la loro unione. Infatti di recente la coppia è stata vittima di un’ignobile fake news sulla sua morte di Nicola: “Vergognatevi”, tuona Mara: “Ha causato molto dolore ai figli di Nicola, agli amici, anche quelli lontani. Il più caro amico di Nicola che vive in Spagna si è sentito male e hanno dovuto portarlo al pronto soccorso. Ci sono dei legami molto forti nella vita di ognuno di noi”.

