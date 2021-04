Stefania Orlando ha convinto praticamente tutti nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ha raggiunto la finalissima ed è stata sconfitta solamente da Tommaso Zorzi, poi risultato il vincitore del programma. A distanza di tempo dall’esperienza televisiva è tornata a parlare e lo ha fatto al settimanale ‘DiPiù’. Qui si è soffermata su un aspetto molto intimo della sua vita, che non tocca molto spesso. Anche se già nella Casa più spiata d’Italia in una circostanza era stato tirato fuori.

Qualche giorno fa l’ex gieffina ha preso posizione anche sulla vicenda di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dai genitori perché ama una donna: “Malika è stata cacciata di casa perchè ha fatto coming out…La reazione della famiglia è stata orribile, tanto da spingere Malika a denunciare la sua stessa famiglia. Addirittura la madre le ha detto che la vorrebbe vedere morta…Perchè? Solo perché ama un’altra donna…”. Ora invece queste confidenze privatissime tanto attese. (Continua dopo la foto)















Stefania Orlando ha anche parlato di suo marito Simone Gianlorenzi: “Abbracciare mio marito dopo sei mesi mi sembrava quasi strano. All’inizio tra noi c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. All’inizio del nostro rapporto mi sono fatta qualche domanda sui nove anni di differenza”. Ma il loro legame è indissolubile, infatti sono anche state smentite categoricamente le voci del recente passato, che ipotizzavano una presunta crisi di coppia tra loro due. (Continua dopo la foto)















Poi Stefania Orlando si è lasciata andare ad una rivelazione intima, riguardante la sua mancata maternità: “Se avessi avuto un figlio sarei stata una brava madre. All’inizio ho avuto qualche senso di colpa nei confronti di mio marito”. Ma il coniuge non ha mai avuto dubbi su di lei, infatti la ama sempre come il primo giorno e non gli ha creato alcun problema non diventare padre. Lei e Gianlorenzi sono molto uniti e tutti sono convinti che la loro relazione continuerà così. (Continua dopo la foto)









Stefania Orlando ha commentato anche il catcalling alcuni giorni fa, dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti: “Da adolescente se vedevo dei ragazzi a poca distanza da me cambiavo marciapiede, per evitarmi parole pesanti e sguardi fastidiosi. Il #catcalling NON È UN COMPLIMENTO MA UNA MOLESTIA. Spesso è praticato dal branco perché l’uomo da solo non è così “coraggioso”! Io dico BASTA!”

