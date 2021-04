“Sono io”. La foto da bambino mai vista prima ed è subito boom per l’attore italiano

“So io. Svegliarsi con la spensieratezza di un bimbo… Ci manca. Il maglione no, è ancora attuale”. Con questa didascalia accompagna la foto pubblicata recentemente sul suo profilo Facebook. Una foto inedita, di parecchi anni fa, che il famosissimo attore e doppiatore italiano ha deciso di mostrare ai suoi tanti fan. E il risultato è stato incredibile: oltre 11mila i like raccolti, senza contare i commenti piovuti sotto al suo scatto da bambino.

“Che capolavoro questo bimbo, oggi amato in tutto il mondo”, si legge tra i tanti. E ancora: “Il sorriso e l’intensità dello sguardo sono gli stessi, poi si è aggiunta una splendida voce”, “Ma che bello… Si vede dal sorriso che c’era spensieratezza”. E c’è chi scherza: “Narra la leggenda che Ward avesse già allora l’attuale tono di voce…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Già, questo bambino immortalato in una foto in bianco e nero e con indosso un maglione fatto ai ferri, come scommettono tanti utenti, è proprio Luca Ward, amatissimo e bravissimo attore ma soprattutto doppiatore. Classe 1960, è una delle voci più amate del cinema e della televisione italiana. Nel doppiaggio è conosciuto per aver prestato la voce ad attori di fama mondiale come Russel Crowe ne Il Gladiatore, Samuel L Jackson in Pulp Fiction, Keanu Reeves in Matrix. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma Luca Ward, che di recente è stato ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, è anche uno stimato attore. Ha recitato in CentoVetrine nei panni di Massimo Forti e nella serie televisiva Elisa di Rivombrosa, in Un amore di strega, in Un posto al sole. Non solo: lo abbiamo visto anche in diversi reality e talent come L’isola dei Famosi e Tale e quale show. (Continua a leggere dopo foto)











Luca Ward è amato è amato e seguito in tv, in radio, sul grande schermo ma anche sui social, dove è molto attivo. Ed è proprio lì che Ward, nato da papà Aleardo, attore e doppiatore, e mamma Maria Teresa Di Carlo, attrice di cabaret divenuta nota con il nome Maresa Ward, ha voluto regalare al suo pubblico questa fotografia del passato che ha riscosso tanto successo.

