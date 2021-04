Non tutti lo sanno ma Vera Gemma ha un figlio. Chi è e le foto (mai viste) di Maximus Giuliano, 10 anni

Attrice italiana, conosciuta soprattutto per essere la figlia di uno degli attori più conosciuti in ambito cinematografico, Giuliano Gemma. Vera Gemma è anche un personaggio televisivo; ha partecipato a Pechino Express, in coppia con la sua amica Asia Argento, e ora all’Isola dei Famosi 2021. Nata a Roma nel 1970 il 4 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro, è entrata a far parte del mondo della recitazione per la prima volta nel 1996, nel film cinematografico La Sindrome di Stendhal di Dario Argento.

"Il cinema l'ho trovato in casa, è un ambiente dove sono nata e cresciuta. Sin da piccolissima mi trovavo sui set e rimanevo spesso in disparte, osservavo tutto, attenta a non disturbare e inconsciamente o consciamente non so, ho coltivato quest'amore. Soprattutto grazie a mio padre", aveva raccontato l'attrice in in una intervista.















Ha recitato in Ladri di Cinema, Alliance cherche doigt, Hardboiled Egg, Stressati eCartoni Animati. E poi ancora in E insieme vivremo tutte le stagioni, Scarlet Diva e The Card Player. Negli ultimi anni l'attrice aha lavorato per la produzione di un documentario sul padre Giuliano Gemma, che ha poi presentato al Festival di Roma del 2018. Il celebre attore è morto in un incidente automobilistico a Cerveteri, vicino Roma. L'uomo, poco prima di morire, a un amico che lo stava soccorrendo ha detto: "Ho sterzato di colpo per evitare una moto".















Vera Gemma è cresciuta a Roma, a Trastevere ma nel 2008 si è trasferita a Los Angeles, dopo un periodo in cui ha vissuto anche a Parigi, dove ha conosciuto l'ex marito Jamil, ex campione di Kung-Fu, con il quale ha divorziato un paio di anni dopo. Poi il trasferimento a Los Angeles, dove Vera Gemma ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato il padre di suo figlio. Si tratta del celebre musicista blues Henry Harris e dal loro amore, nel 2010, è nato il figlio Maximus Giuliano, che all'Isola dei famosi le ha mandato una bellissima lettera.









“Quanto è bello mio figlio, non so cosa ho fatto” – ha detto emozionata Vera (qui il video della sorpresa) – “quando l’ho fatto sono andato in Chiesa e ho fatto una preghiera chiedendo che fosse non solo in salute, ma che fosse anche bello perché è importante anche quello nella vita”. “Maximus mamma non si arrende, mamma sta lavorando anche per te affinché tu possa essere libero un giorno. Per me mio figlio è tutta la mia vita, oramai penso in funzione sua e non più in me stessa”.

