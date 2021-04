Chiara Ferragni, tutte pazze per le nuove sneakers: subito esaurite. Ma ecco quanto costano

In pratica tutto quello che tocca Chiara Ferragni diventa oro. L’influencer e moglie di Fedez sta vivendo un momento magico e non solo dal punto di vista privato. Ha da poco dato alla luce la sua secondogenita, Vittoria, che sin dalle prime ore di vita è protagonista assoluta di Instagam, ma anche sotto il lato professionale le soddisfazioni arrivano di continuo.

Solo pochi giorni la neo mamma bis ha fatto il suo ingresso nel Cda di Tod's, mossa che è valsa al gruppo calzaturiero un balzo in borsa del 14% nella seduta successiva alla comunicazione della notizia, senza contare che è sempre più lanciata nel mondo della moda con le collezioni del brand che porta il suo nome. Collezioni che stanno letteralmente andando a ruba nonostante i prezzi non proprio economici.















Dopo la linea baby New Born dedicata ai neonati e sponsorizzata direttamente dalla nuova arrivata in casa Ferragnez, Chiara Ferragni ha promosso sul suo seguitissimo profilo Instagram i suoi nuovi sandali "a doppia fascia in tessuto sintetico rosa (199 euro) e anche una borraccia glitterata realizzata in collaborazione con 24 Bottles che, udite udita, è andata esaurita in meno di un'ora. Im 50 minuti come fatto sapere da Fedez.















Non è finita: anche le sneakers con l'occhio appena lanciate sul mercato sono già sold out. In occasione della primavera-estate 2021, l'imprenditrice digitale sta lanciando nuovi articoli della sua linea Chiara Ferragni Collection. e sull'account Instagram del brand sono comparse le scarpe da ginnastica con l'iconico occhio (eyelike) disponibili in varie declinazioni di colore e anche glitterate. Beh, sono già diventate un cult.











“CF1 Sneakers in pelle bianca con dettagli in glitter argento. Interno in spugna. Banda “Logomania” ai lati. Suola in gomma. Made in Italy”, si legge sul sito dove vengono vendute a 199 euro ma, come la bottiglia termica, sono già esaurite per la delusione di tanti fan. E infatti si legge: “Non è possibile, sono già sold out”, “Riuscirò mai a prenderle prima che siano esaurite?” e “Quando torneranno disponibili?”. Quale sarà il prossimo articolo?

