“Di nuovo insieme”. Melissa Satta, le foto a sorpresa: lei e lui (e il piccolo Maddox)

Melissa Satta, le foto insieme all’ex marito fanno il giro del web. Una ricorrenza che una madre e un padre non potevano che festeggiare ritrovandosi insieme. Per il compleanno del figlio, presente al ‘ninja party’ anche Kevin Prince Boateng. Una festa in famiglia per il piccolo di casa con allestimenti a tema, palloncini e dolci, tutto per rendere indimenticabile un giorno sicuramente importante. Ma il dettaglio non sfugge.

I fan della coppia ricorderanno senza dubbio le dichiarazioni rilasciate in seguito alla rottura del matrimonio: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni… e per il regalo più bello… Maddox”. (Continua a leggere dopo la foto).















Sui motivi che hanno condotto il matrimonio al capolinea, sia Melissa Satta che Boateng hanno preferito mantenere il silenzio, ma se c’è qualcosa che non va taciuto è proprio l’amore verso il frutto del loro matrimonio, il figlio. E mantengono la promessa di restare comunque uniti per accompagnare alcuni momenti fondamentali nella crescita di Maddox. La festa del compleanno è uno di quei momenti. (Continua a leggere dopo la foto).















E con un post condiviso con i fan, l’ex velina mostra a tutti gli scatti della gioiosa ricorrenza con una didascalia che lascia comprendere pienamente lo spirito della giornata: “I 7 anni più belli della mia vita”. Una galleria di immagini che vedono Maddox sorridente tra le braccia di mamma e papà, davanti a una torta splendida a più piani a tema Ninjago. Ma un dettaglio non sfugge. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Un messaggio di auguri anche da parte di papà che così recita: “Buon compleanno al ragazzino che mi ha rubato il cuore. Ti amo Maddox”. Sorridono, mamma, papà e figlio, ma impossibile non notare un dettaglio: Melissa e Boateng non appaiono mai vicini. Un rapporto civile tra i due soprattutto per donare al figlio momenti di unità familiare. Questo, in fondo, è ciò che conta davvero.

Pio e Amedeo sono entrambi sposati. Ma è la moglie di Amedeo Grieco a essere famosa. Chi è Maria