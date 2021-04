“Quando è tornato…”. Giovanna Abate, la verità su Akash Kumar. È successo dopo L’isola dei famosi

Akash Kumar, modello protagonista anni fa come concorrente del programma ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, è stato uno dei naufraghi più chiacchierati e criticati dell’ Isola dei Famosi 2021. Eliminato durante la terza puntata in diretta, il modello di origine indiana cresciuto a San Giovanni Ilarione e divenuto famoso per il suo fascino e il suoi occhi color ghiaccio, ha rifiutato l’offerta di approdare a Parasite Island ed è tornato a casa dopo pochi giorni dall’inizio del reality show condotto da Ilary Blasi.

Akash è stato anche il primo naufrago dell’Isola dei famosi ad accaparrarsi il primo gossip sentimentale e la notizia, visto che la fidanzata non era una sconosciuta al pubblico televisivo italiano, non era passata in sordina. Si trattava infatti di Giovanna Abate, prima ex corteggiatrice e poi ex tronista di Uomini e Donne, uscita dal dating show di Maria De Filippi insieme a Sammy Hassan. I due si sono lasciati a metà dell’estate 2020 dopo una sequela di ostacoli non superati. Infatti, fuori dallo spazio televisivo le liti tra loro sarebbero state all’ordine del giorno. Queste sarebbero scaturite dalla mancanza di fiducia alla base della loro love story. (Continua dopo le foto)















“Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame molto speciale tra noi. Akash è una persona molto particolare, però ha un animo buono”, aveva confermato la Abate durante una diretta di Casa Chi insieme al giornalista Gabriele Parpiglia. Nel corso dell’intervista, la Abate aveva raccontato di aver conosciuto il modello nel periodo natalizio e hanno trascorso insieme le festività.

La frequentazione era continuata anche dopo, con messaggi e telefonate e la Abate aveva parlato di “una bellissima conoscenza”. Dopo i tanti rumors e le voci sul modello, che secondo Parpiglia avrebbe chiesto a una ragazza di presenziare nello studio dell’isola dei famosi nelle vesti di sua fidanzata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato una intervista in cui ha messo in chiaro il suo rapporto con Akash. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono ancora single ma in questo momento mi godo le gioie del mio lavoro – ha detto Giovanna Abate – Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola. La nostra frequentazione era iniziata a dicembre ma nessuno dei due avrebbe saputo che piega avrebbe preso. Ci siamo continuati a sentire fino alla sua partenza per l’Honduras. Mi sono trovata bene con questa persona però eravamo entrambi a un punto delle nostre vite in cui ognuno doveva pensare a sé. Non era scoppiato l’amore e stavolta ho preferito rimanesse il bel ricordo di una conoscenza piuttosto che di un amore finito male. Ho imparato a fermarmi prima, piuttosto che rincorrere qualcuno”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Eravamo rimasti prima della sua partenza che ci saremmo visti al ritorno. Alla fine non è accaduto nulla. In questo momento è calato il silenzio. Non posso parlare per lui. – ha detto ancora – Ma ad oggi non mi sono sentita di mettere a disposizione delle energie in più che in questo momento ho bisogno di destinare a me stessa”.

