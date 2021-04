Abbiamo lasciato una innamoratissima Belen Rodriguez a godersi il sole delle Maldive con il suo amore meraviglioso Antonino Spinalbese. Un resort di lusso di prim’ordine, con suite presidenziali e a mezzo passo dal mare. C’è chi ha voluto ficcanasare un po’ di più, ricercando sul sito della struttura ricettiva il costo per notte, arrivando alla conclusione che Belu e fidanzato spendano per la loro camera attorno alle 900 euro.

Belen Rodriguez è incinta e darà alla luce in estate la sua seconda figlia, avuta dal suo compagno Antonino Spinalbese. Proprio nelle ultime settimane si sono diffuse un po’ ovunque diverse voci di corridoio riguardo al fatto che i due si sarebbero sposati a breve. Anzi, a quanto pare Belen intendeva sposarsi ancora col pancione. (Continua dopo le foto)















Ma ad intervenire è Gabriele Parpiglia sul portale Giornalettismo. Infatti quest’ultimo ha confessato che il matrimonio al momento non è nel futuro di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Proprio tra le pagine dell’ultimo numero del magazine Nuovo è stato rivelato il vero motivo per cui Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non si sposeranno a breve. (Continua dopo le foto)























Stando alle indiscrezioni raccolte dal magazine diretto da Riccardo Signoretti sembra proprio che lei non abbia ancora ottenuto il divorzio da Stefano De Martino: “A guastare la festa della coppia è stato il classico terzo incomodo: Stefano De Martino. Difatti le pratiche per il divorzio non sono ancora concluse…”. Insomma Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dovranno ancora aspettare un po’ prima di convolare a nozze. (Continua dopo le foto)

Il magazine Nuovo, sempre parlando di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, ha anche riportato un altro interessante retroscena sul loro matrimonio saltato: “Molti sostengono che il sindaco fosse già pronto a rispolverare il suo completo per le grandi occasioni…”.

