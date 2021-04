Il momento di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è magico, con il loro amore che sta emozionando milioni di persone. Ma questa bellissima situazione creatasi nella coppia rischia di cambiare, a causa di un bruttissimo episodio che li ha visti protagonisti in maniera indiretta. Il tutto è venuto a galla nelle scorse ore e a rivelare una vicenda molto grave è stata una persona che fa parte del mondo del gossip. Ha subito difeso i ‘Prelemi’, i quali saranno stati messi al corrente del fattaccio.

Eppure per entrambi sembravano esserci solamente buone notizie, basti pensare che l'influencer italo-persiana ha conosciuto personalmente per la prima volta il figlio dell'ex velino di 'Striscia la Notizia', il piccolo Leonardo. E l'incontro è andato benissimo, come confermato dalla stessa giovane. Inoltre, quest'ultima ha anche aggiunto di aver instaurato un buon legame con l'ex di Pierpaolo e mamma di Leo, Ariadna Romero. Ora questa mazzata che proprio non ci voleva.















A quanto pare c'è una persona sui social network, che odia particolarmente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A svelare tutto è stato il paparazzo Paolone, il quale ha invitato gli utenti a segnalare immediatamente questo profilo. Ha anche voluto taggare la polizia postale affinché partano le indagini per risalire all'autore di questo gesto. Nello specifico si è trattato di un gravissimo messaggio, indirizzato al ragazzo, ma che minaccia conseguenze serie nei confronti dell'ex vippona.















Il paparazzo ha detto: "Si è trattato di una minaccia orribile". Ed effettivamente il commento è stato tremendo: "Una di queste sere facciamo festa alla tua Giulia, tanto sappiamo dove abita". Allo stato attuale non è dato sapere se siano state ufficialmente allertate le forze dell'ordine. I due diretti interessati non hanno aperto bocca sulla vicenda, anche se indubbiamente la preoccupazione c'è. Tutti i fan di Giulia e Pierpaolo hanno ovviamente difeso e solidarizzato con loro.









Queste le parole di Giulia Salemi a proposito dell'incontro col figlio di Pierpaolo Pretelli: "Sì, Leo è bellissimo. Tra noi è stato amore a prima vista. Con Ariadna poi siamo in buoni rapporti. Lei è stata molto gentile e mi ha fatto capire che c'è la volontà di venirsi incontro". Quindi, nessuna problematica di alcuna natura nemmeno con l'ex compagna del suo attuale fidanzato. Resta da risolvere solo questa grana social.

