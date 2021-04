Giulia Salemi è all’apice della sua felicità. Con Pierpaolo Pretelli l’amore procede a gonfie vele e anche a livello lavorativo non può certamente lamentarsi, dopo la sua avventura al ‘Grande Fratello Vip’. Mediaset Play le ha affidato infatti la conduzione del suo programma ‘Salotto Salemi’. Anche se l’italo-persiana ha ambizioni maggiori, visto che ha confessato di essere pronta a ricoprire un ruolo molto interessante. Vorrebbe diventare opinionista del reality show di Alfonso Signorini.

Si è proposta ufficialmente, ammettendo di poter essere all'altezza di quel compito. Per ora nessuna risposta da parte del direttore di 'Chi', ma non è da escludere che possa prendere in considerazione questa opzione. In un'intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo', Giulia ha però rivelato anche un altro aneddoto molto romantico ed emozionante. Riguarda la sua amata dolce metà e fa comprendere ancora di più che le loro intenzioni sentimentali siano davvero vere.















Alla domanda su come abbia reagito alle dure critiche di molte persone, le quali ritengono falsi i loro sentimenti, Giulia Salemi ha affermato: "Il tempo darà tutte le risposte. Per ora voglio concentrarmi sull'amore delle tante persone che mi sostengono". Poi ha riferito che la coppia si sta dividendo tra Roma e Milano: "La nostra convivenza è divisa fra la mia casa di Milano e la sua di Roma, ma quando c'è la voglia di vedersi si può fare tutto. Stiamo cercando di trovare la quadra".















L'ex gieffina ha aggiunto: "Lui è papà ed è giusto che la priorità sia il piccolo Leonardo". Poi ha svelato di aver incontrato proprio il figlio di Pierpaolo Pretelli, concepito con la sua ex Ariadna Romero. E per Giulia Salemi è stato un incontro meraviglioso: "Sì, Leo è bellissimo. Tra noi è stato amore a prima vista. Con Ariadna poi siamo in buoni rapporti. Lei è stata molto gentile e mi ha fatto capire che c'è la volontà di venirsi incontro". Dunque, il momento è da considerarsi perfetto.









Sul ruolo di opinionista al ‘GF Vip’, durante la conversazione con ‘SuperGuida Tv’, Giulia Salemi ha quindi dichiarato precisamente: “Mi divertirei molto. Sarei adatta ad analizzare quello che accade nella Casa. Se mi venisse proposto, accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”. E si è soffermata anche su mamma Fariba: “Si sta rivelando pazzesca all’Isola dei Famosi”.

