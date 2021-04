“Questa è la modalità Lombardia: cercare di tappare i buchi trovando delle soluzioni che non siano uguali per tutti ma che mettano a tacere le polemiche di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Chiedo a voi direttamente, Attilio Fontana e Letizia Moratti”. E ancora: “Vogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede nel cittadino stessi diritti e opportunità ma una modalità che verte a salvarsi la faccia dalla gogna mediatica?”.

Poi Fedez aveva smentito l’errore nella compilazione della domanda per la nonna, data da Regione Lombardia: “Questa scusa fa acqua da tutte le parti: sul sito di Aria quando si compila la richiesta per il vaccino, il comune di residenza viene messo in automatico” aveva spiegato. Continua dopo la foto















Parole durissime quelle del cantante, nient’affatto tenere con la Regione. Non è la prima volta che lo fa tanto che ieri ,nel corso della trasmissione Zona Bianca, Maurizio Gasparri ha lanciato una suggestione. Secondo il senatore Chiara Ferragni e il marito Fedez potrebbero scendere in politica, come in passato fece Grillo. Continua dopo la foto















“Non è da escludere nulla – afferma Gasparri – gli uomini di spettacolo impegnati soprattutto sul fronte progressista ce ne sono tanti. Non è una novità. Siamo stati pieni di attori, intellettuali e cantanti impegnati a sinistra ma questo già dal ’68. Adesso i protagonisti sono questi, quarant’anni fa c’era De Gregori che forse aveva qualche contenuto in più”. Continua dopo la foto











A stretto giro, è arrivata la risposta dei Ferragnez. Il primo a rispondere al senatore è Fedez che, in nelle stories di Instagram, replica in maniera ironica: “Nella lista delle cose che abbiamo da fare io e mia moglie, scendere in politica arriva subito dopo diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare nuoto sincronizzato. Gaspy tranquillo, nessuno ti vuole rubare il posto”. Arriva poi la risposta di Chiara Ferragni, da qualche giorno nel Cda Tod’s: “Gaspy è più probabile che scenda in politica la Mati (la cagnolina dei Ferragnez, ndr)”.

