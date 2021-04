Gravissimo lutto per l’ex campione italiano. L’amatissima mamma se n’è andata per sempre e lui ha condiviso tutto il suo immenso dolore con un post, pubblicato sul suo profilo Instagram. Immediatamente migliaia di fan e di gente comune gli ha manifestato la massima vicinanza. Tanti anche i personaggi famosi che hanno messo mi piace al suo messaggio e che gli hanno lasciato un commento di conforto. Le parole usate per salutare il genitore hanno commosso tutti.

Nella didascalia a corredo dell’istantanea che lo vede immortalato insieme alla madre ha scritto: “E così troppo presto sei volata via…lasciando un vuoto troppo doloroso da gestire. Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte, perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata, ma la verità è che non lo si è mai abbastanza per capire che una parte fondamentale di te non c’è più. Lo so, è il ciclo della vita, ma è un dolore che ti lacera dentro”. (Continua dopo la foto)















Poi ha ancora aggiunto: “Per me è stato un privilegio averti come mamma. Mi hai riempito di affetto ed attenzione in ogni istante della mia vita e, ti prego, ovunque tu sia, non smettere di sussurrarmi quelle paroline piene d’amore perché continuo ad averne un bisogno vitale. Buon viaggio mamma e sono consapevole che un giorno staremo più vicini di quanto lo siamo stati in vita. Ti amo”. Tra i primi a fargli le condoglianze Francesco Totti: “Ti sono vicino, condoglianze”. (Continua dopo la foto)















A perdere la vita è stata la mamma di Simone Perrotta, ex calciatore della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006. Questi altri commenti di vicinanze da parte dei suoi seguaci: “Ciao Simone, ti abbraccio forte, so cosa stai provando, ti sono vicino con tutto il cuore”, “Un forte abbraccio Simone”, “Sentite condoglianze”, “Mi dispiace tantissimo, un grosso abbraccio”, “Le mie condoglianze per un grande uomo prima che grande calciatore. Tutta Roma è con te”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Perrotta (@simoneperrotta20)

Simone Perrotta ha militato nelle fila di Reggina, Juventus, Bari, Chievo e Roma. Con la Nazionale azzurra è sceso in campo in 48 occasioni, realizzando anche 2 reti. Nato nella contea inglese di Greater Manchester, ha vissuto fino a quando aveva cinque anni. Poi si è trasferito in Calabria, nel comune di Cerisano (Cosenza), luogo di origine della sua famiglia. Ora ha ricevuto invece la notizia più brutta della sua vita.

“Per me sarebbe bellissimo”. Giulia Salemi ha deciso: “So che ce la posso fare”