“Si è spogliato e le ha fatte vedere”. Morgan svela un dettaglio intimo di Vittorio Sgarbi: “Da quando ha il cancro sono cambiate”

Una roba ‘quasi illegale’ (si fa per dire, Ndr) l’incontro tra Asia Argento, Morgan su Clubhouse. Tra gli ex fidanzati (2000-2006), proprio sul social network vocale che sta per sbarcare anche su Android, sembra essersi riaccesa una fiammella di sentimento. Intanto Morgan ha definito il loro rapporto come se stesse cantando una strofa di un brano dei Bluvertigo: “Un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice”. E Asia in ribattuta: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”.

Per gli amanti delle occasioni perdute sarebbe già tutto qui. Il passo successivo, quello da gossip puro – attendiamo quindi conferme o smentite dai diretti interessati – riguarda invece le peripezie sessuali di Vittorio Sgarbi e Sylvester Stallone.















E su Clubhouse Morgan ha spiegato che il critico d'arte e deputato avrebbe le "p…e grigie" e le mostrerebbe a tutti a casa tua "tirandosele fino al petto e ridendoci sopra". Una cosa molto intima, che probabilmente sarebbe stato molto più sensibile non raccontare.























Ma si sa, Sgarbi non è uno che si fa problemi riguardo la sua intimità. Asia invece, vista la sua carriera cinematografica internazionale ha tirato fuori nientemeno che Sylvester Stallone.



“Ho lavorato con lui a un film e un giorno il regista va nel suo camerino e lo trova nudo con delle asiatiche che gli praticavano l’agopuntura sulle p…e – ha spiegato la Argento ricordando anche un altro episodio -. Stava girando un film, ma nel costume si è dimenticato il microfono e così nella pausa sul set hanno sentito tutti che si stava facendo fare un pom..no da una donna”.

