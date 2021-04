Brutto episodio per l’ex corteggiatore di UeD ed ex di Temptation Island. La serata per lui e il suo amico si è conclusa malissimo: macchina distrutta e furto di tutto quello che aveva lasciato all’interno. Il tutto in un parcheggio custodito, dicono nel video caricato tra le Storie di Instagram subito dopo la scoperta. Di lui tra l’altro si è parlato da poco perché tornato single.

Alessandro Basciano, ex corteggiatore ed ex tentatore, ha infatti svelato di essere tornato single, dopo una breve frequentazione con un’ex vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni. “Con Martina vorrei essere molto sintetico. Abbiamo deciso di interrompere questa conoscenza, nonostante siamo stati insieme, nonostante tutto ci sia un bene reciproco, però il periodo e gli obiettivi che abbiamo entrambi, che hanno portato a questa decisione. P.s: è una persona splendida e molto sensibile”. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche Martina Nasoni si era rivolta ai suoi fan per spiegare perché la frequentazione con Basciano è stata interrotta:“Giusto per chiarire: penso che all’età di 23 anni se esci con un ragazzo devi assolutamente sentire le farfalle nello stomaco e il fuoco dentro che ti cresce giorno dopo giorno. Penso che a 23 anni devo sentirmi male solo al pensiero di vedere quella persona”. (Continua a leggere dopo la foto)















E infine: “Non provavo queste cose e quindi è giusto così. È giusto che lui trovi una ragazza che lo apprezzi e lo ami per come merita, ma quella persona non posso essere io, purtroppo”. Tornando al furto, Basciano si trovava in compagnia di Umberto D’Aponte ed è stato proprio quest’ultimo a raccontare, praticamente in diretta, che l’auto dell’amico è stata distrutta. (Continua a leggere dopo foto e post)











“Per noi la serata si è conclusa alla grande. Vi faccio vedere cosa ci è successo. Ecco qua: ci hanno sfondato la macchina. Avevamo tutto il mondo dentro: chiavi di casa, chiavi delle auto, soldi, documenti. Tra l’altro era in un parcheggio custodito”, dice nel video D’Aponte che inquadra più volte Basciano, visibilmente arrabbiato.

“Ecco chi vince”. Amici 20, chi parla non ha dubbi: “È la voce migliore del talent, incanta”