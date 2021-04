“Uno schiaffo in faccia a noi comuni mortali che dobbiamo combattere contro il Covid. A chiunque farebbe bene un viaggio. Ma io non me la prendo con i vip, me la prendo con i politici che fanno leggi così incoerenti e contraddittorie”. Poi una lunga sfilza di commenti dello stesso tenore aveva accompagnato l’inizio della vacanza di Belen Rodriguez alle Maldive con il fidanzato.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una coppia ormai consolidata. Infatti, hanno deciso di diventare genitori della piccola Luna Marie, che nascerà tra qualche mese. Una sorellina tutta per Santiago, nato dal passato amore tra Belen e Stefano De Martino. Ad ospitare la Rodriguez un magnifico resort extra lusso alle Maldive, precisamente sull'isola di Maagau, a 40 minuti dalla capitale Malè. Proprio lì sorge un resort davvero incantevole, proprio quello che ospita Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ma ecco che il prezzo diventa subito un argomento scottante, così come è scontato prevedere, la solo differenza è che questa volta non ci si crede finché non lo si legge.















La scelta è ricaduta sul Baglioni Resort Maldives, e il tag su Instagram lo abbiamo notato tutti sul profilo della showgirl argentina. Impossibile non andare a curiosare su prezzo e servizi offerti, possibilissimo invece rimanerne stupefatti. Il Baglioni Resort Maldives ha vinto il premio per ben due volte al World Luxury Hotel Awards 2020, così come si legge sul sito ufficiale.















A spiegare il motivo della scelta ci ha pensato Guendalina Canessa, chiudendo anche la bocca alle malelingue, "Belen è andata qualche giorno per staccare la spina! Perché dopo non potrà farlo!" Un chiaro riferimento alla gravidanza di Belen Rodriguez. Anche Gloria Radulescu, l'attrice protagonista de Il Paradiso delle Signore, ha detto la sua.











“Ti ammiro Belen. L’invidia lasciala a chi è privo di bontà e gentilezza. Va avanti per la tua strada. La gente parla senza sapere, senza informarsi. È un momento delicato, questo di sicuro, ma alcuni Stati hanno lasciato aperto al turismo. Andate su viaggiaresicuri.it. In alcuni posti serve solo il molecolare, tanta cautela e via. La gran parte della gente, cara donna stupenda, vuole la tua vita e siccome è rassegnata all’infelicità attacca te che è la cosa più facile da fare”

