Non può ancora credere che il figlio abbia appena compiuto 15 anni. E come si usa fare, a maggior ragione tra i personaggi famosi, ha celebrato il suo compleanno su Instagram: l’attrice ha pubblicato una foto recente e lo definito il “ragazzo più brillante di sempre”.

"Non posso credere che tu abbia 15 anni oggi – ha scritto la mamma nel post che mostra il suo ragazzo in primo piano e in una seconda immagine mentre fa skateboard – Sei il ragazzo più sognante, dolce e brillante di sempre. Ti amo così tanto che non riesci a immaginarlo. Buon compleanno, piccolo". Lei è Gwyneth Paltrow, che a settembre 2018 ha sposato Brad Falchuk, e ha ovviamente fatto il pieno di like sotto al post.















Apple, 17 anni il mese prossimo, e Moses, fresco 15enne sono i figli che l'attrice premio Oscar ha avuto da Chris Martin. Le immagini postate da Gwyneth riaprono l'ormai celebre dibattito sulle somiglianze in famiglia. Del resto sia lei che il cantante hanno indubbiamente lasciato la loro impronta genetica su entrambi i figli, è innegabile.















Ma se la primogenita in un primo tempo sembrava tale e quale al papà e ora sta virando verso i lineamenti della mamma, a molti Moses pare percorrere il sentiero inverso. Più il papà o più la mamma? In ogni caso bellissimo. Solo qualche mese fa la Paltrow aveva parlato di loro al Jimmy Kimmel Live e raccontato come stanno affrontando l'emergenza sanitaria da coronavirus. Moses "è uno skateboarder, quindi potrebbe fare un sacco di cose da solo, tipo esercitarsi all'aperto", ha spiegato Gwyneth.









“Il problema, come sapranno tutti i genitori, è che a quell’età stai attraversando una fase di intenso sviluppo: a settembre avrebbe anche cominciato l’High School. Vedo la differenza con la primogenita, Apple, che seppur abbia solo due anni in più, conosce maggiormente se stessa. O meglio, ha già un gruppo di amicizie stabili, mentre Moses credo abbia sofferto anche su livello di socialità”, ha precisato la star.

