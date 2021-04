“Che sorpresa!”. Francesco Totti senza parole per il regalo che Ilary Blasi: glielo ha fatto trovare sul letto

Francesco Totti e Ilary Blasi a giugno festeggeranno 16 anni di matrimonio. Un grande traguardo per una coppia che ha da sempre gli occhi addosso sia da parte dei paparazzi che da parte dei fan. I due non perdono occasione per ripetersi quanto si vogliono bene e si amano. Lo ha fatto Francesco Totti, quando ha festeggiato 39 anni di Ilary Blasi con un party che la conduttrice dell’Isola dei famosi non dimenticherà facilmente.

L’ex capitano giallorosso ha fatto recapitare a casa delle rose, con una scritta: “Sei roba mia”, poi ha ordinato una torta mimosa, la preferita della Blasi. Dopo i festeggiamenti in famiglia, l’ex letterina di Passaparola ha soffiato le candeline e ha abbracciato i figli. A fine serata Chanel, Cristian e Isabel hanno regalato un po’ di privacy hai genitori che hanno festeggiato insieme. (Continua dopo la foto)















Poi quest’anno a San Valentino è stata la volta di Ilary Blasi che è tornata a casa con un pensiero per il suo Francesco. Il tutto, ovviamente, documentato e raccontato su Instagram. La conduttrice ha comprato per il marito dei cioccolatini, dei baci perugina, e non appena tornata a casa lo intercetta in cucina e gli chiede di aprire il regalo. La sua reazione, non appena apre la busta è davvero esilarante perché manda a quel paese la moglie. Uno dei tanti siparietti a cui la coppia Totti – Blasi ha abituato i follower. (Continua dopo la foto)















E nelle ultime ore altra dolce sorpresa sempre da parte di Ilary Blasi e sempre documentata sui social: nel video postato da Totti nelle sue Instagram Stories, si vede inquadrata la camera da letto con i cusciti su cui sono cucite le iniziali. E dietro i cuscini per l’ex capitano c’è un biglietto su cui si legge un tenerissimo “Ti amo”. Complici e innamoratissimi, la coppia cerca sempre di sorprendersi con dediche romanticissime e regali speciali. (Continua dopo la foto)









Un momento davvero tenerissimo che suggella uno splendido rapporto: Francesco Totti e Ilary Blasi hanno tre figli, Cristian, Chanel e Isabel e la loro relazione va avanti e il loro amore è sempre più forte e solido. Lo testimoniano tutti i momenti di gioia che entrambi vivono e di cui fanno partecipi i tantissimi follower.

