La borraccia di Chiara Ferragni “esaurita in meno di un’ora”. Ma ecco quanto costa

Chiara Ferragni è inarrestabile. Solo pochi giorni la neo mamma bis di Vittoria ha fatto il suo ingresso nel Cda di Tod’s, mossa che è valsa al gruppo calzaturiero un balzo in borsa del 14% nella seduta successiva alla comunicazione della notizia, senza contare che l’influencer è sempre più lanciata nel mondo della moda con le collezioni del brand che porta il suo nome.

Dopo l’uovo di Pasqua e la linea baby New Born, sponsorizzata direttamente dalla nuova arrivata in casa Ferragnez, Chiara ha promosso sul suo seguitissimo profilo Instagram i suoi nuovi sandali “a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno ‘Logomania’. Dettaglio ‘Eyelike’ in metallo dorato sulle fascette. Suola in gomma. Made in Italy”, si legge nella descrizione sul sito. I commenti dei fan sono arrivati subito a pioggia. (Continua a leggere dopo la foto)















“Stupendi, ma costano un po’”. E ancora: “Bellissimi”. Ma non tutti hanno apprezzato l’articolo estivo del Chiara Ferragni Brand, al di là del prezzo che comunque non è proprio per tutte le tasche visto che costano 199 euro: “Sembrano i sandali di una volta”, scrivono alcuni. E poi: “Questi non mi convincono”. Ma non è finita qui perché Chiara ha presentato anche un altro articolo. (Continua a leggere dopo la foto)















L’imprenditrice digitale e moglie di Fedez ha lanciato una borraccia glitterata realizzata in collaborazione con 24 Bottles. Borraccia che viene descritta come “bottiglia glamour” sul sito Chiara Ferragni Collection: “Bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto”. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



La borraccia glitter firmata Chiara Ferragni costa 39 euro ma la notizia sorprendente è che è andata esaurita in meno di un’ora, come fa sapere il rapper tra le Storie per ringraziare i fan: “Sold out in 50 minuti, siete stupendi”. Ma si capiva anche dal profilo Instagram di Chiara Ferragni Brand, dove si legge: “Ma è già tutto esaurito, non è possibile”, “Non sono riuscito a prenderla, non è giusto” e “L’avevo promessa a mia figlia se avesse preso dieci alla verifica di matematica, adesso come faccio?”.

Fedez, altro che Chiara Ferragni: i suoi ‘gioiellini’ sono il sogno di ogni appassionato: foto (e prezzi)