Si è fatto conoscere per aver interpretato il ruolo di Marco Falcon della soap opera di Canale 5 Vivere. Poi l’esperienza all’Isola dei famosi, la prima edizione, quella condotta da Simona Ventura, in cui si piazzò quarto (era quella vinta da Walter Nudo, con Pappalardo e Giada De Blanck). Poi è sparito dal mondo della tv: qualche apparizione in film come “Scrivilo sui muri e “Vita smeralda” e fiction come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “La dama velata” e “Squadra”.

Per un po’ di tempo è scomparso dai radar Davide Silvestri, 41 anni. Si è messo a produrre birra, ha diversificato il suo business. E lo ha fatto insieme a suo cugino Francesco “Kekko” Silvestre, il cantante e frontman del gruppo musicale Modà: “Produco un’ambrata e una bionda – disse al settimanale Nuovo -. Sono concentrato sulla mia birra”. (Continua dopo la foto)















Ora si torna a parlare di Davide Silvestri. L’ex naufrago ha rilasciato un’intervista a RTL102.5 News in collegamento via zoom e ha ammesso di voler tornare a recitare. “Ho già fatto diversi provini, ora si fanno on line comodamente da casa. “Mi sono allontanato dalla televisione. Ma ora ho di nuovo voglia di tornare a recitare. Quando mi hanno fatto il provino avevo paura di essere un po’ arrugginito. Invece no, sono andato bene. Ora spero di tornare sul set”, racconta Davide Silvestri. (Continua dopo la foto)















E già cresce la curiosità per capire in quale film rivedremo Davide Silvestri, se in tv o al cinema. Lui non si sbilancia più di tanto, ma promette: “Se riuscirò a tornare sul set sarete i primi a saperlo”. Con quella sua faccia da bravo ragazzo, capelli biondi e occhi celesti, ha conquistato tantissime telespettatrici a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Poi per un po’ di tempo si è defilato: “Ho voluto prendere una pausa – spiega -. Lo fanno in pochi, ma io ho deciso di diversificare il mio business in un modo molto semplice: ho voluto investire in un altro settore che è quello della birra. E poi mi è tornata la voglia di recitare”. (Continua dopo la foto)









Insomma non resta che attendere gli sviluppi della carriera di Davide Silvestri e capire in quale film reciterà. Nel frattempo quando gli viene ricordato che è stato uno dei concorrenti all’Isola dei famosi, ha ammesso candidamente. “Mi piacerebbe tornare in Honduras”.

