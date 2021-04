Flavio Briatore con la mega torta di compleanno: il dettaglio che fa impazzire tutti

Flavio Briatore ha soffiato su 71 candeline ma non ha potuto festeggiare con un party in grande stile nei posti più alla moda del mondo. Il compleanno dell’imprenditore, che tra l’altro si è di recente ‘regalato’ un nuovo locale a Londra, in prossimità dei celebri magazzini Harrod’s, è stato comunque indimenticabile perché celebrato insieme agli affetti più importanti: il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Quest’ultima ha condiviso tra le Storie diverse immagini: dopo gli auguri social con una vecchia foto di coppia, anche video del pranzo a tre in cui lei, deliziosa con un maglioncino lilla, ha cantato scatenata “Tanti auguri” davanti alla torta con la candelina, ridendo con il figlio. Nonostante la separazione, infatti, è evidente che qualcosa di estremamente profondo tiene ancora uniti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e Briatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Un legame di stima e affetto profondo, il loro, tenuto in piedi non senza gossip su presunti ritorni di fiamma per l’amore del loro unico figlio. E, per questo, i due trascorrono insieme tutte le festività più importanti e il compleanno di Flavio non ha fatto eccezione.I due, d’altronde, hanno più volte ribadito, in passato, di volersi ancora molto bene, pur escludendo ogni possibilità di tornare insieme. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma gli eterni romantici continuano a sperare in un loro ravvicinamento e probabilmente proprio per questo motivo ai più attenti è presto balzato all’occhio un dettaglio del compleanno dell’imprenditore. Il festeggiato ha infatti ringraziato a mezzo Instagram tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri e reso magica la sua giornata (famose ex come Heidi Klum e Naomi Campbell incluse) sotto a una foto che lo immortala al fianco di una imponente torta a quattro piani. (Continua a leggere dopo foto e post)









“Grazie per gli auguri che mi avete mandato, sono stati molto apprezzati. Un abbraccio a tutti, vi abbraccio tutti, tutti i miei follower, i miei amici, la mia famiglia in primis: Falco ed Elisabetta”, la didascalia del post. Ma guardate bene la torta: oltre ai nomi di tutti i suoi locali, sopra campeggia una foto in stile cartoon, ispirata a I Simpson, in cui sono ritratti Briatore, il piccolo Nathan ed Elisabetta, ulteriore segno che lei è ancora protagonista nella sua vita. E chissà se un giorno potranno tornare a fare coppia nel vero senso della parola. Di certo, dopo questo omaggio, sono in tanti a sperarci.

