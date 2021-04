Belen Rodriguez mostra il pancione nudo nelle acque delle Maldive si lascia fotografare dal suo Antonino Spinalbese. La coppia, in attesa della prima figlia (seconda per la showgirl argentina) è volata in un resort di extra lusso su un atollo incontaminato. In barba ai follower che criticano e si infuriano perché non si può viaggiare in quel Paese per turismo come recita il Dpcm in vigore fino al 30 aprile, lei si gode il bellissimo momento insieme al suo nuovo e freschissimo amore.

Prima di fidanzarsi con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha frequentato Gianmaria Antinolfi, manager del settore fashion di provenienza napoletana ma attivo a Milano, oggi impegnato – almeno secondo quanto raccontano le cronache rosa – un volto noto del gossip, della televisione italiana, che per diversi mesi è stata molto vicina alla famiglia Rodriguez.















Dopo l'avvistamento con Andrea Iannone, anche lui ex fidanzato di Belen Rodriguez, pare che Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex fidanzata di Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, stia frequentando proprio il manager napoletano, poco noto al mondo dello spettacolo, diventato famoso all'inizio dell'estate scorsa, quando per qualche settimana è stato legato alla modella argentina.















“Capitolo chiuso – aveva detto Soleil Sorge parlando del fratello di Belen Rodriguez -. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. Bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto. […] Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”. L’ex corteggiatrice di UeD ed ex naufraga dell’isola dei famosi è stata poi paparazzata con Andrea Iannone, ma aveva tenuto a precisare che con il pilota di MotoGP non c’era stato niente. (Continua a leggere dopo la foto)









La Sorge aveva escluso l’esistenza di un flirt con Iannone proprio in virtù dei trascorsi tra lui e Belen. “Non c’è feeling e io non ho mostrato interesse. E poi, per rispetto del passato, non starei mai con una persona che è stata con la mia ex cognata”, aveva detto. Ora, però, Soleil avrebbe iniziato a frequentare Gianmaria Antinolfi. Ma anche Iannone avrebbe ritrovato l’amore con una modella sudamericana di cui, al momento, non si conosce l’identità.

