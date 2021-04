“Ma cosa combina?”. Chiara Ferragni e Fedez, Leone ‘rovina’ la foto di famiglia con nonni, bisnonna e sorellina

Chiara Ferragni e Fedez, la nonna incontra Vittoria. Ancora aggiornamenti in diretta dalla casa dei Ferragnez. Con l’arrivo della piccola Vittoria, la casa è sempre più movimentata e i siparietti di Leone sempre più imperdibili. Il fratellino maggiore di Vittoria ha avuto una reazione ben precisa non appena la nonna ha avuto modo di vedere la nipotina. E nel giro di poco tempo, record di visualizzazioni.

Basta davvero poco per raggiungere il picco della visibilità. Chiara Ferragni e la foto di famiglia ha conquistato il ben oltre 400mila like. Ed effettivamente lo scatto che immortala la nonna 90enne tenere in braccio la piccola Vittoria non poteva che essere un successo preannunciato. Ma Leone? Ebbene, il primogenito della coppia non ha potuto che esordire con la genuinità di sempre.















Dopo la notizia delle ultime ore sul docureality dedicato interamente a Chiara Ferragni e Fedez, previsto non su Instagram ma su Amazon Prime Video, la famiglia Ferragnez continua a conquistare la scena. Merito anche del piccolo Leone e delle reazione che il bimbo ha puntualmente quando di mezzo c'è la sorellina Vittoria. L'atteggiamento più che spontaneo assunto al momento dello scatto della foto diventa motivo di ilarità generalizzata.















E tutto questo non può che lasciare pregustare quanto potrà accadere non appena il docureality su casa Ferragnez premerà lo start. Leone riuscirà a movimentare ulteriormente la vita in casa e deliziare il pubblico con siparietti divertenti e teneri al contempo. A partire dalla foto di famiglia con la nonna che tiene in braccio Vittoria: Leone non poteva che manifestare ancora una volta un pizzico di gelosia.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Infatti i broncetti di Leone non fanno che accompagnare ogni momento che vede la principessa di casa come protagonista indiscussa di attenzioni e coccole. Anche nello scatto con nonna Luciana impossibile non notare l’espressione corrucciata del primogenito, spesso ‘beccato’ nel pieno di reazioni spontanee condite sempre da un pizzico di invidia. E le risate anche in questo caso non possono che mancare.

