Cosa certa è che tantissimi vip, nostrani e non, ci hanno fatti vivere nel corso dei secoli con l’acquolina alla bocca, sognando di possedere le loro meravigliose dimore. Neanche a dirlo, ormai con gli onnipresenti social è possibile intravedere sprazzi di case bellissime, architettonicamente lussuose e sicuramente invidiabili.

Per esempio casa Ferragnez, un bellissimo appartamento di più di 300 mq in uno dei quartieri più all’avanguardia di Milano, Citylife. Ma non solo, infatti questo è il caso di Francesco Facchinetti. Con ‘capitan uncino’ non ci dovremo accontentare di ammirare la sua spettacolare dimora da qualche stralcio di una clip su Instagram, no. MTV Cribs, il programma che mostra le case dei Vip, ci ha fatto fare un giro della sua. (Continua dopo le foto)





























Francesco Facchinetti ha scelto di far vedere a tutti la fantastica villa in cui vive con la sua famiglia. La dimora prende il nome di “Casa Mia” in onore della bimba avuta con Alessia Marcuzzi. La bellissima casa circondata da un meraviglioso terreno, non è nient’altro che il medesimo luogo in cui Jovanotti giocava da piccolo, tramandato da suo nonno alla mamma e infine a lui. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Nella mega villa di Francesco Facchinetti a far da padrone è ovviamente la musica, tanto che in ogni stanza è presente un impianto audio. Il colore maggiormente presente nella casa è poi il blu, in quanto rappresentativo dell’acqua e del cielo, da lui particolarmente amati. Il salotto è corredato da ampio divano nei toni del grigio con pouf e tavolini, molto luminoso grazie alle grandi vetrate che si affacciano sul giardino esterno con tanto di piscina. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MTV Italia (@mtvitalia)

La cucina è invece caratterizzata da uno stile è moderno in toni scuri, a contrasto con alcuni mobili più chiari a lato. Ma il vero clou della casa di Francesco Facchinetti è la spettacolare sala giochi, con tantissime postazioni, proprio come nelle vecchie strutture degli anni 80! Nella sua casa Francesco Facchinetti ha anche una stanza dedicata al suo ufficio, con molti poster e quadri degli artisti da lui prodotti. Insomma, si tratta davvero di una casa spettacolare dove il rapper lombardo non può certamente annoiarsi!

“Quello che ho fatto… Ho sbagliato…”. Daniela Martani non si nasconde: “Lo rimpiangerò per tutta la vita”