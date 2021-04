Nella giornata mondiale del bacio, martedì 13 aprile, non potevano mancare loro. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati una delle coppie più bollenti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Beh, non dimentichiamo anche le effusioni tra il bel velino ed Elisabetta Gregoraci, per carità, ma, insomma, alla lunga sono stati Giulia e Pierpaolo ad ‘avere la meglio’… E, come sapete bene, l’influencer italo persiana adora condividere i momenti più emozionanti della sua esperienza nel reality di Alfonso Signorini.

Così, nelle sue ultime stories su Instagram, la Salemi ha voluto festeggiare nel migliore dei modi questa simpatica ricorrenza. Lo ha fatto con una vera e propria 'carrellata' di baci schioccati all'interno della Casa più spiata dagli italiani col suo attuale compagno. E ha anche chiesto ai suoi follower quale sia stato il bacio meglio riuscito, quello più romantico, insomma la performance più indimenticabile.















Piccola parentesi sulla giornata mondiale del bacio: c'è chi la festeggia il 13 aprile e chi invece ha indicato una nuova data, ovvero il 6 luglio. Il motivo è presto detto: la prima data fu scelta per ricordare il bacio più lungo della storia che è durato 46 ore. In Inghilterra, però, una coppia di tailandesi hanno unito le proprie labbra per ben 58 ore, dunque nuovo record e di conseguenza nuova data, cioè il 6 luglio.















Nessun problema di date o di baci, invece, per Giulia Salemi. Anzi, un problemino c'è stato. Rivedendo, e soprattutto riascoltando le scene registrate in cui l'influencer si bacia con Pierpaolo Pretelli c'è stata una vera rivelazione. Nel primo bacio Giulia scrive nella story: "La finta timida alla festa del liceo" e poi "E la voce fuori campo di Dayane che non mancava mai 'Che bacino noioso'. Ma è nella seconda storia che la Salemi raggiunge una sorprendente consapevolezza.









Nel breve video Giulia Salemi ‘sbatte al muro’ Pierpaolo Pretelli e lo ‘limona duro’, come scrive lei stessa nella story Instagram. Un bacio super appassionato, altro che bacino noioso… Ma subito sotto Giulia aggiunge: “Ora capisco perché venivamo censurati. E i cammelli muti”. Capito? Ancora no? Beh, basta alzare un po’ il volume e il mistero è svelato.

“Oggi è la giornata internazionale del bacio – dice Giulia – parla una che per tanto tempo non si è baciata e adesso ha recuperato. Ho scelto i tre best baci uno diverso dall’altro. Voglio capire anche voi che bacio siete”. E voi, quale preferite?

