Un mese dopo la nascita, Ludovica Valli mostra per la prima volta la figlia Anastasia

Ludovica Valli è diventata mamma per la prima volta un mese fa. Un mese esatto e ha deciso di festeggiare “il dono della vita”, come scrive lei nel tenerissimo post di Instagram, mostrando per la prima volta la piccola Anastasia. La bimba, che si chiama Anastasia Ludovica, è nata dall’amore dell’ex protagonista di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima con il compagno Gianmaria Di Gregorio, al quale è legata dal 2019.

Finora la sorella di Beatrice Valli, che di bimbi ne ha tre, non aveva mai fatto vedere la sua primogenita, venuta al mondo lo scorso 8 marzo a una settimana dal suo ventiquattresimo compleanno. Ora, in occasione del suo primo mese di vita, ha deciso di pubblicare un video ad alto tasso di emozioni che ripercorre queste settimane.















Dall'attesa in ospedale insieme al compagno fino a oggi, sulle note di una nota canzone di J-Ax, Ludovica Valli ha mostrato ai fan per la prima volta le immagini della figlia. "Oggi è un mese di te. Un mese che ci migliori la vita, un mese che ci insegni la vita", ha scritto nel post. "Un mese dei tuoi occhi, un mese dei tuoi piedini che mamma e papà mangerebbero ogni volta che li guardano, un mese delle tue manine così dolci e uniche. Un mese del tuo nasino disegnato e di quella bocca così perfetta".















E ancora, con ironia: "Papà dice che quando piangi, piangi così forte che sicuramente avrai preso la voce troppo alta della mamma". Una gioia grande per i neogenitori, che si stanno godendo la piccola Anastasia sempre più innamorati l'uno dell'altra. "Oggi è un mese di te, il mese più bello della vita mia e del tuo papà. Grazie per tutta questa vita in più amore nostro, grazie per questo amore incondizionato", prosegue nel post la Valli parlando anche a nome del papà.









“Non potevamo creare cosa migliore di te. Sei tutto, tutto, tutto il nostro mondo, Buon primo mese di vita Baby, mamma e papà ti amano troppo”, conclude la Valli che con questo video ha collezionato tantissimi like e commenti da parte dei fan che la seguono sempre con tanto affetto e che in questi mesi hanno condiviso insieme a lei i mesi della gravidanza, l’attesa e, infine, l’arrivo di Anastasia di cui tutti, ora che si è vista bene, sono innamorati: “Bellissim”.

