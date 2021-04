Elisabetta Gregoraci ancora insieme a Flavio Briatore. Solo qualche sera fa abbiamo visto la showgirl e conduttrice calabrese ad ‘Avanti un altro’, tra gli ospiti vip di Paolo Bonolis, e ha subito attirato attenzione. In rosso fuoco (abbiamo raccontato i dettagli del suo look nell’articolo che trovate in fondo, ndr), Eli è entrata in studio e provocato il conduttore.

Come da regolamento, ha dovuto scegliere un personaggio del noto ‘Salottino’ della trasmissione e optato per Daniel Nilsson, il ragazzo tutto muscoli. E poi, rivolgendosi a Bonolis: “Tu, Paolo, questi esercizi li fai a casa?”, gli ha domandato. “Io no, sono sufficientemente ricco per farlo fare a lui (indicando Daniel Nilsson)”, la replica del padrone di casa, vero maestro di ironia, che ha fatto esplodere lo studio. (Continua a leggere dopo la foto)















E poi c’è Instagram, dove Elisabetta Gregoraci condivide moltissimo del suo privato. Tra impegni di lavoro, shooting con look pazzeschi e momenti di quotidianità con il figlio Nathan Falco, l’ex concorrente del GF Vip ha celebrato anche il compleanno di Flavio Briatore. Non solo sui social, anche ‘fisicamente’ perché oltre ai classici auguri con una vecchia foto di loro due hanno proprio festeggiato tutti e tre insieme. (Continua a leggere dopo la foto)















Si è ricamato molto su un possibile ritorno di fiamma tra Elisabetta e Flavio, che hanno mantenuto un ottimo rapporto anche per il bene del loro unico figlio e sicuramente rivederli insieme anche in questa occasione farà sognare gli eterni romantici. Per il 71esimo compleanno dell’imprenditore, che si è ‘regalato’ un nuovo locale a Londra, in prossimità dei celebri magazzini Harrod’s, rieccoli tutti insieme: Eli, Flavio e Nathan. (Continua a leggere dopo foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)



Elisabetta ha postato delle storie su Instagram in cui si mostra in compagnia del figlio e dell’ex marito a pranzo. I tre hanno celebrato quindi l’importante ricorrenza riuniti, con tanto di torta e candelina. Briatore ha poi ringraziato Eli e Nathan tra le sue Storie, dove ha anche ricondiviso i filmati registrati dalla ex dove appare anche anche una mega torta a quattro piani.

Elisabetta Gregoraci, look extra lusso ad ‘Avanti un altro’: il prezzo dell’abito rosso fuoco