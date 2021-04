Morgan e Asia Argento hanno avuto una lunga relazione sentimentale. Dal 2000 al 2006 sono infatti stati legati e nel 2001 hanno anche avuto una figlia, Anna Lou, che oggi ha 20 anni. Il nome Anna è stato dato in onore della sorella di lei, deceduta nel 1994. Successivamente l’attrice è stata unita in matrimonio con il regista Michele Civetta e ha avuto il figlio Nicola. Nel 2012 si è separata e nel 2017 ha conosciuto lo chef Anthony Bourdain, il quale si è suicidato nel giugno del 2018.

Qualche ora fa però la figlia di Dario Argento e il cantante sono stati protagonisti nell'app per gli Iphone, 'Clubhouse'. Qui hanno dunque fatto divertire il popolo della rete ma hanno anche fatto rivelazioni davvero clamorose e inaspettate. All'interno della stanza 'The Royal Couple' hanno dato vita ad un'affermazione che inevitabilmente ha fatto immediatamente il giro del web. La prima che ha parlato è stata proprio Asia Argento, ma subito dopo sono arrivate le repliche dell'ex.















Durante il loro dialogo hanno ovviamente fatto riferimento alla loro storia d'amore e lei ha esordito, a sorpresa, dicendo: "Perché ci siamo lasciati?". E Morgan ha risposto: "Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: bello, vero, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi anche lo spiavamo", ha aggiunto.















Ed ecco arrivare la clamorosa proposta della donna: "Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza". Morgan ha detto ancora: "Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano". Si è pensato ad un rinvio alla prossima primavera e Castoldi ha concluso: "Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico". Ora i fan della coppia sperano che si tratti davvero di un nuovo inizio.









Al termine della loro conversazione su ‘Clubhouse’, Asia Argento ha voluto ricordare quegli anni ricchi di amore: “Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo”. Che stia nuovamente scoccando il sentimento? Difficile capire se abbiano solamente scherzato o se ci sia qualcosa di vero dietro le loro parole. Le prossime settimane saranno decisive per capirne di più.

