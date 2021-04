Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una coppia ormai consolidata. Infatti, hanno deciso di diventare genitori della piccola Luna Marie, che nascerà tra qualche mese. La coppia ha messo da parte gli impegni professionali e ha voluto concedersi un periodo di estremo relax. Ma la scelta dei due non ha trovato il parere favorevole dei follower di Instagram, i quali alla vista di una foto in particolare sono esplosi di rabbia. Un attacco frontale nei confronti della showgirl argentina.

Nei giorni scorsi la sudamericana aveva fatto comprendere di essere pronta per questo momento magico e in tanti sono convinti che dietro gli insulti e gli attacchi degli utenti ci sia anche un po’ di invidia. Dopo tanto lavoro ha voluto dunque avere un momento per sé, anzi, si tratta presumibilmente di un modo per ravvivare ancora di più la sua relazione sentimentale con la dolce metà. Ma vediamo cosa è successo a Belen e perché c’è stato così tanto clamore nelle ultime ore. (Continua dopo la foto)















Belen Rodriguez e il suo compagno hanno voluto recarsi all’estero e più precisamente alle Maldive per rilassarsi totalmente. Questo viaggio è stato criticato da numerosissime persone. Un utente ad esempio se l’è però presa soprattutto con il governo: “Uno schiaffo in faccia a noi comuni mortali che dobbiamo combattere contro il Covid. A chiunque farebbe bene un viaggio. Ma io non me la prendo con i vip, me la prendo con i politici che fanno leggi così incoerenti e contraddittorie”. (Continua dopo la foto)















Non è comunque tutto perché successivamente sono giunti altri post durissimi contro Belen Rodriguez: “Le regole valgono solo per i poveri come noi”, “Alla faccia della pandemia mondiale. Fare questo viaggio più in là no? Vergognoso”, “E noi poveri mortali a casa”, “Potresti fare questo viaggio senza postare foto. Almeno per rispetto”. Ma c’è anche chi ha preso le sue difese: “Povera Belen, non baratterei mai il tuo successo con la mia vita se dovessi leggere tutte queste cattiverie sul mio conto”. (Continua dopo la foto)









La modella ha rivelato intanto nei giorni scorsi perché sua figlia si chiamerà Luna Marie. A Serena Rossi Belen ha spiegato perché ha scelto quel nome per la sua bambina. ‘Luna’ in realtà lo ha deciso Santiago, che ha avuto otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino, ha raccontato. ‘Marie’, invece, lo ha voluto aggiungere per dare un “tocco poetico”. Una decisione accolta subito bene da Antonino.

