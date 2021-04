La coppia del momento è senza dubbio quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore e la conduttrice sportiva da mesi sono al centro dell’attenzione mediatica per via della loro storia d’amore e, nemmeno a dirlo, le voci non mancano. Poco tempo fa, per esempio, è esploso il rumor della dolce attesa dopo le parole di un’amica di lei: “Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in arrivo”.

Dunque la presentatrice sarebbe già incinta? L'indiscrezione non è stata minimamente confermata e in tutto questo tempo, oltre ai gossip, sono molti a essersi schierati contro questa nuova coppia. Anche se tra i due sembra tutto andare a gonfie vele, molti non credono al loro amore. Eppure si parla con insistenza già di matrimonio.















Secondo i beninformati, infatti, l'attore avrebbe già fatto una bellissima proposta di nozze alla sua compagna, e lo stesso protagonista di Daydreamer qualche giorno fa ha parlato di questo grande passo. Ma ecco alla notizia più fresca: a quanto pare quella di un dietrofront. Come svela in esclusiva Salvo Pirrotta nel corso del programma di Adriana Volpe Ogni Mattina pare che Can e Diletta abbiano deciso di rimandare le nozze.















Nozze che, sempre secondo il gossip, erano fissate per il prossimo 16 agosto. A prendere questa decisione, sostiene Pirrotta, sarebbe stata la stessa giornalista sportiva di Dazn. Il motivo? Non vorrebbe affrettare i tempi. "Ho una rivelazione che riguarda una coppia molto molto pop, la coppia del momento: Can Yaman e Diletta Leotta", ha esordito Pirrotta nel suo spazio dedicato al gossip a Ogni Mattina.









Slittano le nozze di Can Yaman e Diletta Leotta? pic.twitter.com/kRR64ILEFl — disagiotv (@disagio_tv) April 12, 2021



“Loro sono innamoratissimi, sono andati a convivere in una bellissima casa con vista Colosseo, e pare che lei addirittura lo ha presentato a suoi familiari in Sicilia. Can le aveva chiesto di sposarlo il 16 agosto, che è il giorno del compleanno di Diletta, e voleva farle questo regalo. Lei si è presa del tempo per pensarci e alla fine è riuscita a convincerlo a frenarlo. Quindi non è detto che questo matrimonio non si farà, ma sicuramente non adesso”, ha concluso.

