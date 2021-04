Amici 20, Maria De Filippi non rinuncia al lusso. Il look total black costa una fortuna

Maria De Filippi, una lezione di stile nello studio di Amici 20. Grandi sorprese durante la quarta puntata del talent show di Canale 5 e non solo per quanto concerne la competizione. La padrona di casa torna a fare accendere i riflettori su un outfit decisamente elegante e super lusso. D’altronde non è la prima volta per Queen Mary sfilare in abiti di tutto punto.

Elegante ma senza ostentazioni, pochi colori ma sempre quelli più giusti: Maria De Filippi per la quarta puntata di Amici 20 sceglie di tornare ai pantaloni in puro stile total black. Una versione chic, ma anche una tenuta comoda e giovanile, in tendenza con la moda del momento preferita da diverse Vip. Maria De Filippi in tuta non si è mai mostrata prima di adesso.















Un look sempre audacemente curato ma in linea con lo stile preferito dalla conduttrice e mai tradito: Maria De Filippi fa capolino nel mondo della moda ma sempre prudentemente, osando seppur con un tocco di originalità tutto suo. Dopo jeans attillati e persino top animalier, la De Filippi è passata anche attraverso i mini abiti bon ton, per poi tornare spesso ai suoi completi lineari ma sempre di lusso.















E se adesso sembrano andare di moda, anche le comodissime tute, meglio farlo aggiungendo un tocco di eleganza e attingendo dalle collezioni più ricercate. In tuta intera e nera con girocollo dal pantalone leggermente svasato in fondo, la conduttrice ha pensato bene di aggiungere un dettaglio non da poco, ovvero una cintura di pelle nera con fibbia ovale dorata.









Ed è così che riuscendo a risaltare una silhouette certamente impeccabile, Maria de Filippi trova sempre il modo per ‘spezzare’ il nero creando incantevoli contrasti di luce. E tutto questo, senza perdere di vista anche la qualità. Infatti il valore della tuta in lana è pari a 1.690 euro, mentre la cintura in pelle raggiunge i 595. Un totale di circa 2.285 euro, senza contare gioielli e scarpe. Non male per la reginetta non solo degli ascolti tv, ma anche di eleganza.