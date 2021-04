Dolore e lacrime per Elisa, la cantante si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. “È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione”.

"È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell'energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate. È lì che ho iniziato a decidere che avrei deciso, che avrei ascoltato quello che avevo dentro. Lì ho imparato che era possibile farlo. Avete brillato, eravate liberi. Fortissimi nelle vostre umane fragilità, pieni di coraggio. Avete cambiato le regole del gioco. Siete stati un esempio".















E ancora: "Eravate l'avanguardia, le possibilità, lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in un Friuli dei primi anni settanta, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate. L'avete piegata. Avete scavalcato barriere di ogni genere, in nome della libertà e dell'arte. Dei giganti. Sempre tornerò ai vostri occhi concentrati, ai vostri volti sognanti, sempre mi ispireranno".















E continua: "Ma la cosa più preziosa e immortale è il vostro spirito. Esprimersi. Cantare. Ballare. Essere. Vivere. Piangere. Ridere. Questo si tramanda e questo rimane. Per sempre. Continuerò per me stessa, e anche per voi. Come prima e di più. La vita ci racconterà tutti, non le parole. Buon Viaggio nella Luce, Zia Dani e Zio Franco, sarete sempre con noi".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)



Il post di Elisa ha raccolto 50mila like. Tantissimi pure quelli che, oltre ad aver piazzato un like, hanno voluto lasciare un pensiero per la Toffoli. Diversi anche i volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi la coreografa Veronica Peparini e i cantanti Ermal Meta, Mahmood, Riccardo Sinigallia, Giorgia, Laura Pausini, Levante, Paola Turci e Noemi. E ancora: Rudy Zerbi e l’attore Giorgio Pasotti.

