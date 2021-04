Rosalinda Cannavò si sta godendo la vita fuori dal ‘Grande Fratello Vip’ con il suo Andrea Zenga. La sua relazione sentimentale procede a gonfie vele. Nonostante nelle ultime ore era stato lanciato un piccolo allarme dopo alcune indiscrezioni, che facevano riferimento ad un cambio casa dell’attrice. Lei a tal proposito ha affermato: “Sposterò tutte le mie cose in una nuova casa, un po’ faremo qui e un po’ faremo nella nuova casa, questo non significa che io e Andrea ci separeremo.

Ma nelle ultime ore ha subito un attacco bruttissimo nei suoi confronti. Lei ha iniziato una sponsorizzazione di prodotti dietetici attraverso challenge detox, che subito provoca una pioggia incessante di commenti negativi. Eccone alcuni: “Mi dispiace, ma questa non è una cosa giusta”, “Vergognoso da una che ha sofferto di anoressia usare il suo disturbo come motivazione per sponsorizzare senza la minima conoscenza medica per farlo”. E ora lei ha replicato in una diretta Instagram. (Continua dopo la foto)















Rosalinda Cannavò ha dato vita dunque ad una diretta sul noto social network, in compagnia di Andrea Zenga. Si è confidata con la pagina ‘Isabellamisceo’ e non ha fatto mistero di essere rimasta malissimo, dopo aver letto quelle invettive nei suoi confronti. Non si sarebbe mai aspettata di leggere affermazioni simili, soprattutto perché tutti conoscono la sua storia passata, fatta di dolori e sofferenze. Ma gli hater non hanno avuto alcun dispiacere e l’hanno aggredita verbalmente. (Continua dopo la foto)















La concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ha commentato così la vicenda: “Ci sono rimasta male perché sono stata toccata in un punto mio molto debole, al quale ci tengo tanto”. Ha poi precisato sul prodotto dietetico: “Il prodotto è assolutamente sicuro e riconosciuto, non mi sarei mai permessa di pubblicizzarne uno senza informarmi e accertarmi che avesse superato i controlli qualità che sono necessari”. Ora si augura che questo capitolo sia definitivamente chiuso. (Continua dopo la foto)









Per Pasqua Zenga ha portato la sua compagna a Osimo. Osimo è la città dove Andrea è cresciuto e dove vive la mamma, Roberta Termali, con la sua famiglia, il fratello primogenito dell’ex gieffino, Nicolò, l’attuale compagno dell’ex conduttrice, Guglielmo Borgiani e i due figli avuti in seconde nozze con Andrea Accoroni, Fabio e Francesco. Dunque, l’ha presentata ufficialmente alla sua famiglia.

