Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno instaurato un rapporto di amicizia bellissimo, grazie al ‘Grande Fratello Vip’. Per onore del vero, l’influencer di 26 anni si era innamorato del figlio di Alba Parietti, il quale però è felicemente fidanzato con una ragazza. Nonostante questo inevitabile rifiuto, il vincitore del reality show è riuscito a mettere da parte il sentimento e non ha rovinato il suo legame con l’ex compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia. E ora c’è di più.

Dopo circa 48 ore di assenza dai social network, il giovane è tornato a fare compagnia sul suo profilo Instagram ai suoi innumerevoli follower. E si è immortalato in automobile proprio in compagnia di Oppini. I due sono scoppiati a ridere e hanno così fatto una sorpresa ai fan. In una storia Instagram successiva Tommaso ha inquadrato Francesco mentre era intento a ballare, ascoltando musica alla radio. Poco dopo è arrivato un altro grande annuncio che farà felicissimi davvero tutti.















Tommaso Zorzi ha iniziato la sua nuova avventura in veste di conduttore con la trasmissione 'Il punto Z'. Non ha riscosso gli ascolti che si attendeva alla vigilia, ma farà di tutto per rifarsi prossimamente. In più, è opinionista de 'L'Isola dei Famosi' e del 'Maurizio Costanzo Show'. Il 26enne ha dunque ripreso il cellulare in mano e ha fatto un'anticipazione bomba su di loro. Infatti, li rivedremo molto presto nuovamente insieme in un appuntamento che si preannuncia spettacolare.















Zorzi ha quindi annunciato in pompa magna che entrambi saranno protagonisti del prossimo appuntamento con il 'Maurizio Costanzo Show': "E vi dico anche di più, canteremo insieme. Ecco perché questo pomeriggio ci siamo incontrati". Ovviamente, prima della puntata presentata dal marito di Maria De Filippi, Tommy dovrà commentare le vicende de 'L'Isola dei Famosi' nella giornata di lunedì 12 aprile. La prossima sarà quindi una settimana ricca di spunti interessanti.









Tommaso Zorzi non si è limitato agli auguri social in occasione del recente compleanno di Oppini. Durante una pausa pubblicitaria de ‘L’Isola dei Famosi’ Tommaso ha fatto una sorpresa al suo amico e realizzato un piccolo video coinvolgendo il pubblico presente nello studio del programma condotto da Ilary Blasi allo scoccare della mezzanotte. “Tanti auguri Oppini”, ha gridato dopo il countdown.

