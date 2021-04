Tommaso Zorzi ha debuttato in veste di conduttore con il suo programma ‘Il Punto Z’, andato in onda su Mediaset Play. Nonostante le attese siano state molto grandi, in termini di ascolti ci si aspettava molto di più. Infatti, non è stato in grado di confermare le aspettative, anche se sicuramente farà di tutto per recuperare nei prossimi appuntamenti. L’influencer è molto attivo anche sul suo profilo Instagram, ma negli ultimi due giorni era successa una cosa abbastanza insolita.

In queste 48 ore era infatti praticamente sparito sui social network, cosa che non era mai successa nell'ultimo periodo. Immediatamente sul web in tanti si sono chiesti cosa potesse essere capitato e qualche ora fa il vincitore dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip' è riapparso. Ma non solo, perché si è fatto perdonare dai suoi follower per questa sua lontananza con una meravigliosa sorpresa. Quasi inutile aggiungere che in direct sarà stato subissato di commenti gioiosi.















Tommaso Zorzi si è dunque ripreso all'interno di un'automobile e non era affatto da solo. Prima di spiegarvi nel dettaglio con chi si è immortalato nella vettura, bisogna comunque precisare che, nonostante ci si aspettasse qualcosa in più come ascolti, il suo 'Punto Z' è stato apprezzato da un gigante della televisione italiana. Ovvero Maurizio Costanzo, che tra l'altro lo ospita nel suo 'Maurizio Costanzo Show'. Sul giovane ha infatti detto: "Sono sorpreso da lui". Un endorsement importante.















Tornando a ciò che è successo nell'auto, Tommaso Zorzi ha affermato: "Buongiorno, sono risorto dopo due giorni di silenzio. Però volevo farvi una sorpresa". Qualche istante dopo ha quindi tolto l'inquadratura dal suo viso ed ha fatto vedere chi c'era al suo fianco, ovvero Francesco Oppini. Entrambi sono scoppiati a ridere e sono parsi estremamente felici. Non ha voluto aggiungere altro sulla motivazione di quell'incontro, ma è bastato solo questo per far entusiasmare tutti i fan.









Sul suo programma le aspettative erano altissime, perché durante il Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è stato il protagonista assoluto anche grazie al ‘Late Show’, che su Mediaset Extra ha fatto il boom di ascolti. Cosa che però non si è ripetuta con ‘Il punto Z’. “Il Punto Z parte con solo il 2,5%. Le basi… Questo è un ‘suo’ basso risultato…”, ha scritto il giornalista Giuseppe Candela.

