Chiara Ferragni e Fedez sono al settimo cielo da quando è nata la secondogenita Vittoria. La loro famiglia è più unita e felice che mai, infatti la regina delle influencer spesso e volentieri pubblica foto che la ritraggono in compagnia del marito e dei figli. In particolare, la più piccola di casa è colei che è maggiormente in mostra in quest’ultimo periodo. Per la gioia dei suoi follower, i quali possono quindi godersi questi primi giorni di vita della piccola insieme ai genitori.

Nelle scorse ore Chiara ha pubblicato una meravigliosa immagine su Instagram. Nonostante il quadretto sia stato molto bello, i fan si sono concentrati su un particolare che è balzato ai loro occhi. Infatti, hanno notato che non proprio tutti erano felicissimi di quello scatto. Nell’istantanea in questione sono stati immortalati Vittoria, il primogenito Leone e le due nonne. Amore immenso da parte delle donne nei confronti degli adoratissimi nipoti, ma non tutto è stato perfetto. (Continua dopo la foto)















Leone e Vittoria sono in braccio rispettivamente alla signora Marina e alla signora Tatiana. Lo scatto è tenerissimo e ricco di amore, eppure non tutto è andato per il verso giusto. Come si può evincere guardando attentamente il post, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez non sembra affatto contento. Il bimbo infatti non ha voluto guardare verso la telecamera, come è suo solito fare, ma ha preferito rivolgere il suo sguardo verso il muro. E gli utenti si sono scatenati. (Continua dopo la foto)















Più precisamente Vittoria è cullata dalla nonna Tatiana, mentre Marina ha stretto intorno a sé Leone. Visto il suo viso molto triste, i follower dell’imprenditrice digitale hanno scritto: “Guarda Leone com’è triste, sarà geloso della sorellina”, “Com’è possibile Leone triste? Lui è sempre sorridente”, “Questo è il periodo della gelosia”. Dunque, il primo figlio dei Ferragnez non sembra essere proprio nel suo periodo migliore dal punto di vista dell’umore. Come succede a tanti altri bambini. (Continua dopo la foto)









Chiara Ferragni ha ricevuto nelle scorse ore un paio di mini ballerine di Christian Dior, per la precisione un modello in pelle di vitello verniciata rossa e decorato con un nastro in tessuto bianco con il logo della Maison in nero. Una vera chicca che ricalca quelle, in diverse versioni, lanciate per le donne. Sul sito ufficiale del marchio, queste scarpe che presto indosserà Baby Vittoria vengono vendute a 430 euro.

