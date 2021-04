Si è molto parlato di Aurora Ramazzotti in questi ultimi giorni per gli sfoghi sul cosiddetto fenomeno del catcalling. E per la prima volta, dopo che la figlia, ha portato il fenomeno al centro del dibattito pubblico è intervenuta anche Michelle Hunziker di questa ‘pratica’ di fischiare o fare apprezzamenti sessuali alle donne in pubblico che oggettivamente svilisce la figura femminile riducendola a mero oggetto e che mette a disagio tante persone.

"Credo sia giusto prendere posizione di fronte a questo fenomeno, e dire chiaro e forte che non è né spiritoso né divertente – ha detto al settimanale 'Oggi' la conduttrice 44enne – solo irrispettoso e volgare. Bisogna farlo soprattutto pensando alle ragazzine più giovani, alle più timide, che rischiano di esserne umiliate e impaurite".















Michelle si è poi detta orgogliosa della sua primogenita, 24 anni, avuta dall'ex marito Eros Ramazzotti. "Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione: il senso della giustizia l'ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato farlo".















Ora Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram con un post che ha subito attirato attenzione. Perché comunque è un'influencer molto seguita anche per il suo stile, da cui tante ragazze prendono spunto per i loro outfit. E proprio per questo il suo ultimo look potrebbe diventare la moda della primavera. La 24enne si è immortalata con un look casual e sfoggiato un costume intero come fosse un body da indossare anche in città.









Un uso del costume praticamente stravolto. In particolare si tratta di un modello con scollo ampio davanti e spalline incrociate dietro, caratterizzato da una stampa iconica di Gucci: il motivo Flora, che è nato negli anni Sessanta ma che è considerato un vero e proprio evergreen tanto che è ancora presente nelle collezioni del brand. Il costo del costume con stampa Pop Flora che Aury abbina ai jeans? 490 euro.

