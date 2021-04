Quando è nata la piccola Vittoria Lucia Ferragni, i fan di Fedez e Chiara Ferragni sono letteralmente impazziti. Era il 23 marzo scorso e, dal momento che è stato reso noto ogni momento, dalla gravidanza al parto fino all’arrivo a casa, la piccola di casa Ferragnez è diventata protagonista dei post dei famosi genitori. Ma pur sempre con grande attenzione al primogenito, Leone, anche per evitare che si ingelosisca.

Del resto da 3 anni a questa parte i follower dell'influencer e del rapper adorano Leo: lo hanno visto crescere e sicuramente sarà così anche per Baby V. Imperdibili i siparietti tra Leone e la sorellina. Anche ultimamente Fedez ha mostrato dei video in cui lui si rifiuta di darle l'ennesimo bacetto, ma ha fatto divertire anche il filmato in cui prepara la pasta e gli sfugge un'imprecazione.















Poco fa, invece, il rapper milanese ha condiviso una serie di Storie su Instagram in cui ha documentato un regalo inaspettato dedicato al primogenito nato dall'amore con Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni amici vip e fan hanno riempito la loro casa di doni per Vittoria, invece ora è arrivato uno davvero speciale per Leo. Che proprio come il papà è un amante di fumetti e supereroi.















Ormai il piccolo Leone conosce questi personaggi alla perfezione ed è nota a tutti i fan dei Ferragnez, la sua predilezione per "Fiaderman", ovvero Spider Ma il regalo inaspettato questa volta riguarda un inedito supereroe. Fedez, infatti, ha ricevuto un fumetto vero e proprio dedicato al figlioletto Leone nei panni proprio di un supereroe di nome "Super Leo" e, commosso, lo ha mostrato a tutti i suoi follower.











“Sono quasi commosso, è un fumetto vero – le parole di Fedez nei filmati – C’è Leo con i superpoteri, casa nostra, la Mati e alla fine ci sono mamma e papà che dormono e la sorellina. Bellissimo. Grazie Gabriele Nicosia e Simix”. E conclude: “Il prossimo sogno? Fare un fumetto”. Il tenero fumetto ha fatto sciogliere in lacrime anche Chiara Ferragni oltre a far impazzire il loro esercito di fan: “Stupendo, non si è mai visto”.

