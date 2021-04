Paola Di Benedetto è riuscita ad avere la massima notorietà quando è stata in grado di sbaragliare tutta la concorrenza e di vincere il ‘Grande Fratello Vip 4’, ovvero quello precedente l’ultima edizione. A livello sentimentale la sua vita è anche contraddistinta da tantissima felicità, infatti è legata a Federico Rossi, l’ex componente del duo musicale Benji&Fede. Da meno di un anno hanno preso la decisione di andare a convivere, a testimonianza di un amore che va sempre più a gonfie vele.

Precisamente sono tre gli anni da quando i due sono legati sentimentalmente e in passato qualche piccola crisi c’è stata, ma superata nel migliore dei modi. Qualche ora fa la giovane ha voluto fare un annuncio sensazionale su Instagram, scatenando ovviamente reazioni di giubilo da parte del popolo del web. Il messaggio è stato accolto dunque favorevolmente da tutti i suoi fan, che le hanno scritto una miriade di commenti. Andiamo a vedere insieme cosa è stato svelato. (Continua dopo la foto)















Il grande annuncio ha riguardato proprio la sua dolce metà. Questo il post di Paola Di Benedetto: “Da tre anni condividiamo insieme i nostri successi e le nostre delusioni. Il più delle volte abbiamo scelto di stare l’una dietro l’altro, in silenzio, ma essendoci sempre. Oggi però è uno di quei giorni in cui ho voglia di urlare perché è un giorno felice. Oggi è finalmente fuori ‘Pesche’, il tuo primo singolo da solista. Una canzone leggera, spensierata, che canta di amore ma senza prendersi troppo sul serio”. (Continua dopo la foto)















L’ex vincitrice del ‘GF Vip’ ha continuato: “Senza prendersi troppo sul serio proprio come sei tu. Porti una ventata di aria fresca, e c’è tanto bisogno di questo ora. E allora forza, in bocca al lupo, ma soprattutto quello che ti auguro è di far parlare sempre la tua musica, senza compromessi e giri vari! Che sia una hit, o un pezzo per pochi. Fai uscire ciò che hai dentro e sarà un successo a prescindere. P.S.: alle 14 esce anche il videoclip su Youtube”. Dunque, primo brano da solo per Federico. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

In passato Paola Di Benedetto aveva invece raccontato un brutto episodio della sua vita: “Un personaggio famoso della televisione, ai tempi fidanzato con la mia coinquilina, prese i miei vestiti, li tagliuzzò e ne bruciò una parte nel lavandino perché mi riteneva responsabile del fatto che lei lasciasse Milano. Non posso dire chi è, per evitare querele. Per la prima volta ho conosciuto quale fosse il lato oscuro del mondo dello spettacolo”.

“Cresciuti e bellissimi”. Come sono diventati i figli di Alessia Fabiani: Kim e Keira sono uno spettacolo