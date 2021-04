“Sei irriconoscibile”. La vip inchiodata dalla nonna, la foto senza filtri mostra il suo vero fisico

“È una foto bellissima. Ma come persona che ha lottato con la sua immagine per tutta la vita, se la foto non cattura il tuo corpo nel modo in cui vorresti dopo tutta quella fatica, hai ogni diritto di chiedere che non sia condivisa. Nella mia vita ho affrontato spesso i giudizi e le cattiverie. Mi dicevano: “Lei è la sorella cicciona”, “la sorella brutta”, “suo padre non è quello vero, perché è così diversa dalle sorelle”.

Adoro usare i filtri, cercare una buona illuminazione e faccio qualche modifica. Allo stesso modo in cui mi trucco, mi faccio le unghie o indosso un paio di tacchi. Questo per presentarmi al mondo nel modo in cui voglio essere vista. Questo è esattamente quello che continuerò a fare senza scuse. Il mio corpo, la mia immagine e il modo in cui scelgo di apparire e quello che voglio condividere è una mia scelta. Nessun altro può decidere o giudicare cosa è accettabile o meno per la sottoscritta”. (Continua a leggere dopo la foto)















Così Khloe Kardashian, sorella della più famosa Kim, ha dovuto richiamare sua nonna dopo aver pubblicato per sbaglio una sua foto sui social. L’influencer non ha accettato lo sbaglio ed è stata costretta ad agire tramite i suoi avvocati. Khloe è un personaggio famoso. Imprenditrice e conduttrice televisiva, diventata nota grazie alla sua partecipazione al reality “Al passo con le Kardashian”. (Continua a leggere dopo la foto)















Con 136 milioni di follower su Instagram, la ragazza ha un boom di like grazie anche alle sue foto, dove si mostra sempre in splendida forma. Ma nelle ultime ore è successo qualcosa di inaspettato. La nonna ha pubblicato Nello scatto in questione la sorella di Kim appare in bikini, senza trucco e con un corpo decisamente più naturale rispetto a quello che abbiamo visto in altre sue immagini. Tantissimi i commenti degli utenti che hanno criticato l’eccesso di filtri usato dal Kloe: “È irriconoscibile”, “Non sembra lei”, “Kloe esagera con i filtri perché in realtà è come noi”. (Continua a leggere dopo la foto)









Sul ‘caso’ è arrivato anche il commento di igfamousbydana, che pubblica la foto e spiega: “Khloe è bellissima anche senza filtri ed è la dimostrazione che anche con tutti i soldi del mondo nessuno può essere nella realtà come le foto super editate con Photoshop. Il paradosso è che si è fatta notare di più cercando di cancellare quella foto non autorizzata. Il web non dimentica!”.

